'Eu gostaria que eles fossem gays', diz Ricky Martin sobre os filhos

Ricky Martin assumiu sua homossexualidade em 2010 Crédito: Divulgação

Ricky Martin disse que gostaria que os filhos dele, os gêmeos Matteo e Valentino, de nove anos, fossem gays. A declaração foi dada em uma recente entrevista ao programa Popcorn, da ABC News. disse que gostaria que os filhos dele, os gêmeos Matteo e Valentino, de nove anos, fossem gays. A declaração foi dada em uma recente entrevista ao programa Popcorn, da ABC News.

"Não sei, meus filhos são muito novos, mas eu gostaria que eles fossem gays. É uma coisa especial", afirmou.

"A sensibilidade, a forma como eu vejo hoje, que eu não tenho de esconder de nenhuma forma. Eu vejo cores. E, então, você vê o arco-íris. Eu entendo por que o símbolo [LGBT] é o arco-íris. É real. Tudo é tangível. Isso me faz uma pessoa mais forte", disse.

Martin falou sobre como se assumir homossexual mudou sua vida completamente. Este ano, ele atuou na segunda temporada da série American Crime Story em que interpretou o parceiro do personagem Gianni Versace.

"Eu sempre digo isso, eu gostaria de me assumir de novo. Porque é uma sensação incrível. Aquele momento em que eu escrevi a carta e publiquei no Twitter, e cliquei em 'enviar'. A liberdade, a sensação de libertação foi tão poderosa", disse.

"E depois disso, as pessoas vieram até mim e disseram 'obrigado por se assumir. Por causa de você, eu entendo meu pai melhor, eu entendo minha irmã melhor. Então, isso é uma coisa importante", completou.