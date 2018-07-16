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BELEZA

'Eu estava fazendo mal para outras mulheres', diz Deborah Secco sobre corpo

Atriz falou sobre forma como tirava imperfeições de suas fotos antes de postá-las em redes sociais

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 20:34
A atriz Deborah Secco Crédito: Instagram / @dedesecco
A atriz Deborah Secco falou a respeito de seu corpo e seu trabalho em entrevista à revista Boa Forma do mês de julho. "Quem disse que tenho que ser magra para pegar bons papéis? Hoje sei que posso fazer outros personagens, mas precisamos lutar contra essa ditadura da magreza", questionou.
Em seguida, complementou: "Tenho uma genética que me ajuda a ser magrinha, sei disso. Eu amo comer, e seria muito infeliz se precisasse viver de omelete! Meu prato é de pedreiro. Meu marido fica horrorizado."
A atriz ainda afirmou que acredita não ter sido uma boa influência para o público feminino com a forma pela qual tentava aparentar ter sempre o corpo perfeito: "Tirava a celulite das pernas e do bumbum, removia olheiras, manchas no rosto... Meu marido foi quem chamou minha atenção: disse que eu estava fazendo mal para outras mulheres. A ficha caiu!"
Deborah também relembrou ter sofrido com dietas no passado: "Meu corpo explodiu: tinha muito sono, um cansaço extremo e sintomas de depressão. Fui parar no hospital."

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