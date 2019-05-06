Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PESO DA IDADE

'Estou sendo punida por ter 60 anos', desabafa Madonna

Cantora revela que sempre enfrentou críticas por conta de sua aparência, voz e até vida pessoal

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:14

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:14

A cantora Madonna no Oscar 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Considerada por muitos como a "rainha do pop", a cantora Madonna desabafou sobre o peso da idade quando se trata do universo da música. Em entrevista à edição de junho da revista Vogue britânica, a cantora disse que sente que está sendo "punida" por fazer 60 anos.
"As pessoas sempre tentaram me silenciar por uma razão ou outra, seja porque não sou bonita o suficiente, não canto tão bem, não sou tão talentosa, não sou casada o suficiente, e agora é que não sou jovem o suficiente. Então, eles continuam tentando encontrar um gancho. Agora eu estou lutando contra o preconceito da idade, estou sendo punida por ter completado 60 anos", revelou.
Madonna lança seu 14º álbum de estúdio, Madame X, em junho. O trabalho foi produzido durante residência da cantora em Portugal. O processo de gravação de Madame X, composto por 15 músicas que combinam inglês, português e espanhol, durou 18 meses com sessões em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos .
Além de Maluma, que participa das canções Medellín e Bitch, I'm loca, outros colaboradores do álbum são: a brasileira Anitta, na faixa Faz Gostoso; o americano Quavo, membro do grupo de rap Migos, com a canção Future; e também a americana Swae Lee, em Crave.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados