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POLÊMICA

'Espero que a justiça seja feita', diz Oprah Winfrey sobre João de Deus

Apresentadora retirou do seu canal no Youtube a entrevista que ela fez com o médium

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:58
13/12/2018 - Oprah Winfrey e João de Deus durante entrevista em 2012 Crédito: Reprodução/YouTube/OprahWinfrey
A apresentadora americana Oprah Winfrey divulgou, nessa quarta (12), uma nota sobre as acusações de assédio sexual contra João de Deus. Mulheres que procuraram o médium para tratamentos espirituais afirmam que foram abusadas por ele.
"Eu tenho empatia pelas mulheres que estão se apresentando agora e espero que a justiça seja feita", afirmou ela.
Oprah visitou João de Deus em 2012, para gravar uma edição do programa "Oprah's Next Chapter". O episódio, que foi ao ar em 2013, foi retirado do canal dela do YouTube e de seu site oficial.
A apresentadora esteve na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), onde João faz os seus atendimentos. Oprah acompanhou sessões e chegou a segurar instrumentos enquanto ele fazia operações.
 
A americana foi uma das maiores defensoras do #MeToo, movimento que denunciava assédios sexuais sofridos por estrelas do cinema dos Estados Unidos.

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