'Errei em ser muito brincalhão', diz Maycon ao comentar saída do BBB 19

20/02/2019 - Maycon tem 27 anos é de Piumhi (MG), tem Gusttavo Lima como ídolo e já namorou 12 vezes Crédito: Gabriella Dias/Gshow

Após ser eliminado do BBB 19 com 55,72%, em disputa com Rodrigo e Tereza, Maycon falou sobre sua saída da casa na manhã desta quarta-feira (20), no programa Mais Você.

"Senti que estava entre eu e o Rodrigo. Mas sabia que poderia sair", disse Maycon, que afirma que não esperava ser eliminado. "Eu errei em ser muito brincalhão. Às vezes, acho que deveria ter sido mais sério."

"Tenho uma ideia de que eu falei demais", diz, ressaltando que ele tem uma personalidade extrovertida e espontânea.

O ex-brother diz que a participante que mais o surpreendeu foi Hariany. "O voto dela me surpreendeu, além do meu, pelos líderes. Eu não esperava", diz. Maycon foi para o paredão por indicação da dupla de líderes Danrley e Elana.

No entanto, ele diz que não vê os votos como uma traição, e sim como uma questão de proteção, especialmente no caso de Hariany.