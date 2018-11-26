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REPERCUSSÃO

'Ele passou do limite', diz Tiago Abravanel sobre Silvio Santos

Cantor comentou o caso envolvendo o avô e Claudia Leitte

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 18:07
26/11/2018 - Tiago Abravanel quebrou o silêncio sobre polêmica envolvendo o avô Crédito: Divulgação/Band
O cantor Tiago Abravanel, neto do apresentador Silvio Santos, comentou a polêmica envolvendo o avô e a cantora Claudia Leitte no último Teleton, quando o dono do SBT negou um abraço alegando que fica "excitado". Em entrevista ao Amaury Jr., Tiago disse que Silvio não teve a intenção de ofender, mas a brincadeira não pode mais ser feita nos dias de hoje.
"É muito complicado. Hoje a gente está vivendo um momento de reflexão sobre todas as coisas que acontecem de bom e de ruim na sociedade. Meu avô é uma pessoa extremamente respeitada, um cara de uma generosidade e de uma história ímpar, que é indiscutível", afirmou Tiago.
Nesse momento, Amaury Jr. interrompe e diz que o ocorrido não passou de uma "grande brincadeira" e que "Silvio não teve intenção alguma".
O cantor continua: "Acho que em nenhum momento ele teve intenção de ofender ou de magoar a Claudia, porém a gente está falando de uma pessoa que tem uma importância. Então acredito que mesmo em uma brincadeira, ela se sentiu ofendida e isso é delicado. Eu acho que é natural e é importante que as pessoas falem e coloquem a mão na consciência do comportamento errôneo que não só ele teve no palco, mas que muitas pessoas têm perante a sociedade".
"Eu não acho que ele teve essa intenção [de assediá-la], porém a gente vive em uma sociedade onde isso existe, onde isso é real, então a gente precisa prestar atenção. Infelizmente ele fez uma brincadeira que não pode mais ser tratada como brincadeira. Passou um pouco dos limites", concluiu. Assista ao vídeo completo aqui.

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