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FAMÍLIA

'Ela que escolheria a forma de vir ao mundo', diz Sabrina Sato sobre Zoe

Apresentadora relatou que ficou 20 horas em trabalho de parto, mas filha nasceu de cesariana

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:18
06/12/2018 - Sabrina Sato deu à luz depois de mais de 24 horas de bolsa rompida Crédito: Instagram/sabrinasato
Sabrina Sato compartilhou com seus seguidores um relato sobre sua preparação para um parto normal e como foi ele ter mudado para uma cesariana.
A apresentadora contou que fazer a cirurgia não estava em seus planos, mas após de 20 horas de trabalho de parto, ela deu à luz por meio de uma cesariana humanizada, o que, segundo ela, foi um aprendizado.
"Eu me preparei, estudei, assisti a vídeos, li livros, fiquei cinco meses da gestação fazendo exercícios pélvicos para poder fazer o parto mais natural possível. Me recolhi, deixei de ir em festas de amigos e me dediquei total a esse grande sonho de gerar uma filha", escreveu a apresentadora.
Ela afirma que tinha certeza de que Zoe nasceria de parto natural, uma vez que tinha se preparado para isso e não pensou em um plano B.
"E depois de 41 semanas e mais de 24 horas de bolsa rompida, 20 horas de trabalho de parto, ainda não tinha minha filha nos meus braços. Foi através de uma cesariana, que tinha medo, receio e não estava nos meus planos, porque a anestesia, corte, cicatriz e tempo de repouso não saíam da minha cabeça, que chegou o maior presente da minha vida. Foi emocionante", relatou.
Sabrina escreveu que tem refletido muito sobre todo o processo do parto, que foi "fundamental", porque a menina nasceu saudável. "Minha filha, em meio a tanta emoção, me fez compreender que ela é quem escolheria a forma como viria ao mundo", disse.

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