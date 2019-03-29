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POLÊMICA

'Ela expôs demais a relação dela', diz Leo Dias sobre Bruna Marquezine

Apresentador pediu 'desculpas publicamente' à atriz após discussão em rede social e polêmica envolvendo entrevista 'desrespeitosa'

Publicado em 29 de Março de 2019 às 20:29

Publicado em 

29 mar 2019 às 20:29
Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
O apresentador Leo Dias pediu desculpas à atriz Bruna Marquezine, com quem discutiu publicamente por meio de redes sociais após uma entrevista considerada desrespeitosa por parte de seu programa, o Fofocalizando, do SBT, recentemente.
"Eu não tenho nada contra a Bruna. Mas ela expôs demais a relação dela. É o preço que se paga. O mesmo preço que eu paguei, também. A questão é essa", afirmou Leo em entrevista ao UOL.
"Se é que serve, quero aqui pedir desculpas publicamente, se é que um dia ela achou que é perseguição. Quero que ela saiba que inúmeras vezes procurei a empresária dela, a assessora dela, e já deixei de dar diversas coisas dela, é só ela perguntar para a assessora", continuou.
Leo ainda criticou a forma como a atriz lida com a imprensa, conforme já havia feito em outras ocasiões: "A questão da Bruna é que fica difícil fazer uma entrevista com ela e não perguntar da vida pessoal dela, e se ela não está disposta a responder..."
Bruna Marquezine deixa a folia de Carnaval de lado e curte piscina com Izabel Goulart Crédito: Reprodução/Instagram
Por fim, Leo Dias afirmou que acredita que Marquezine pode sair de sua 'lista de desafetos' e tornar-se uma amiga futuramente, conforme aconteceu com nomes como Luana Piovani, Antonia Fontenelle e Zezé Di Camargo.
"A gente tá aqui pra evoluir. Se a gente ficar parado no tempo... Eu sei que a Bruna é uma menina boa, uma menina religiosa... Uma pessoa que busca Deus e faz caridade como ela faz, que acho que é visceral, não pode ser uma pessoa ruim."

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