'Ela expôs demais a relação dela', diz Leo Dias sobre Bruna Marquezine

Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram @leodias

O apresentador Leo Dias pediu desculpas à atriz Bruna Marquezine, com quem discutiu publicamente por meio de redes sociais após uma entrevista considerada desrespeitosa por parte de seu programa, o Fofocalizando, do SBT, recentemente.

"Eu não tenho nada contra a Bruna. Mas ela expôs demais a relação dela. É o preço que se paga. O mesmo preço que eu paguei, também. A questão é essa", afirmou Leo em entrevista ao UOL.

"Se é que serve, quero aqui pedir desculpas publicamente, se é que um dia ela achou que é perseguição. Quero que ela saiba que inúmeras vezes procurei a empresária dela, a assessora dela, e já deixei de dar diversas coisas dela, é só ela perguntar para a assessora", continuou.

Leo ainda criticou a forma como a atriz lida com a imprensa, conforme já havia feito em outras ocasiões: "A questão da Bruna é que fica difícil fazer uma entrevista com ela e não perguntar da vida pessoal dela, e se ela não está disposta a responder..."

Bruna Marquezine deixa a folia de Carnaval de lado e curte piscina com Izabel Goulart Crédito: Reprodução/Instagram

Por fim, Leo Dias afirmou que acredita que Marquezine pode sair de sua 'lista de desafetos' e tornar-se uma amiga futuramente, conforme aconteceu com nomes como Luana Piovani, Antonia Fontenelle e Zezé Di Camargo.