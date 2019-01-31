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'Completei um mês sem fumar', revela Marília Mendonça

Cantora também largou outro vício quando decidiu fazer uma reeducação alimentar

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:13

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:13
31/01/2019 - Marília Mendonça eliminou 20 quilos com reeducação alimentar Crédito: Instagram/@mariliamendoncacantora
Marília Mendonça mudou muitos hábitos depois que decidiu fazer uma reeducação alimentar, iniciada em 2017. O resultado foram 20 quilos a menos e um novo visual. Em entrevista à revista "Quem", ela disse que largou dois vícios nesse processo: o fumo e a cerveja, sendo o primeiro o mais recente.
"Completei um mês sem fumar. Ninguém sabe ainda, mas acho importante eu falar para incentivar outras pessoas a cuidarem mais da sua saúde", disse a cantora.
Marília afirma que deixar de fumar "tem sido um sacrifício", mas que já percebeu melhoras em sua performance nos shows, uma vez que tem mais fôlego.
A cerveja também tem sido uma separação difícil para ela. "A cerveja é mais pesada. Eu tenho consumido bebidas mais leves, como vinho, gin. (...) Mas, infelizmente, com a cerveja, era um amor que eu tinha, um relacionamento abusivo. Ela acabava comigo. Mas que dá vontade de beber uma gelada, dá. Ainda mais nesse calor", brincou.
A cantora disse que agora consegue controlar melhor tudo o que come e, se ingere um pouco mais numa refeição, compensa em outro momento.

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