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'Baita fora', diz repórter da Globo após ser ignorado por senhora

Idosa que fazia compras em uma feira não ficou muito feliz ao ser abordada por Fabrício Battaglini; assista

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 17:22
O repórter Fabrício Battaglini, do "Mais Você", foi ignorado por senhora durante um vivo na última sexta-feira, 25 de maio Crédito: eprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo
O repórter Fabrício Battaglini passou por uma situação curiosa durante uma entrada ao vivo no Mais Você da última sexta-feira, 25.
Ao falar sobre pessoas fazendo compras em uma feira livre que estavam sofrendo com o desabastecimento de alimentos, deparou-se com uma idosa que pareceu não gostar muito de ser abordada.
"Bom dia. Bom dia! Tudo bem?", disse Fabrício à senhora, que continuou pagando suas mercadorias a um comerciante, sem dar ouvidos ao jornalista. "Acho que ela não tá me ouvindo...", prosseguiu ele.
Em seguida, insistiu: "Tudo bem? Tá conseguindo comprar tudo hoje?"
A mulher olhou para o jornalista e simplesmente o ignorou, sem dizer nada.
"Tudo bem, acho que ela tá mais preocupada em fazer... Eu também não avisei que ia entrevistar, né? O repórter chega assim, botando o microfone nas pessoas...", brincou Battaglini sobre a situação.
No estúdio, Ana Maria e Louro José comentaram: "Ela tá brava com o preço!"
"Tá brava com o preço, e acho que tá brava comigo, também!", riu o repórter, que acabou entrando na frente da senhora, que parecia reprovar a situação. "Tá atrapalhando a vida dela, olha aí, ela até se perdeu!", brincou Ana Maria, enquanto o trio dava risada da situação.
Posteriormente, o próprio repórter publicou o momento em sua conta no Instagram. "Foi mesmo um baita fora ao vivo. [...] Divirtam-se!".

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