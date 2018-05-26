'Baita fora', diz repórter da Globo após ser ignorado por senhora

O repórter Fabrício Battaglini, do "Mais Você", foi ignorado por senhora durante um vivo na última sexta-feira, 25 de maio Crédito: eprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo

O repórter Fabrício Battaglini passou por uma situação curiosa durante uma entrada ao vivo no Mais Você da última sexta-feira, 25.

Ao falar sobre pessoas fazendo compras em uma feira livre que estavam sofrendo com o desabastecimento de alimentos, deparou-se com uma idosa que pareceu não gostar muito de ser abordada.

"Bom dia. Bom dia! Tudo bem?", disse Fabrício à senhora, que continuou pagando suas mercadorias a um comerciante, sem dar ouvidos ao jornalista. "Acho que ela não tá me ouvindo...", prosseguiu ele.

Em seguida, insistiu: "Tudo bem? Tá conseguindo comprar tudo hoje?"

A mulher olhou para o jornalista e simplesmente o ignorou, sem dizer nada.

"Tudo bem, acho que ela tá mais preocupada em fazer... Eu também não avisei que ia entrevistar, né? O repórter chega assim, botando o microfone nas pessoas...", brincou Battaglini sobre a situação.

No estúdio, Ana Maria e Louro José comentaram: "Ela tá brava com o preço!"

"Tá brava com o preço, e acho que tá brava comigo, também!", riu o repórter, que acabou entrando na frente da senhora, que parecia reprovar a situação. "Tá atrapalhando a vida dela, olha aí, ela até se perdeu!", brincou Ana Maria, enquanto o trio dava risada da situação.