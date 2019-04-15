Astro refugiado

'Até agora não caiu a ficha', diz Kaysar ao estrear novela 'Órfãos da Terra'

Ex-BBB participou do Domingão do Faustão e falou sobre os caminhos que percorreu para fugir da guerra na Síria

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 20:41

Kaysar deixou a Síria em 2011 por causa da guerra civil. Oito anos depois, já no Brasil, estreou a novela Órfãos da Terra, na TV Globo. A trajetória do ex-BBB foi motivo de comemoração durante o programa do Faustão neste domingo, 14.'Até agora não caiu a minha ficha", admitiu, relembrando os caminhos que percorreu até chegar ao Brasil.
Antes, Kaysar passou pela Ucrânia, país que também foi palco de guerra civil. "Quando fui para a Ucrânia, apanhei muito na vida, a cultura é totalmente diferente. Eu não falava a língua, agora falo cinco idiomas. Fiz matrícula para conseguir o visto, trabalhei de garçom", declarou.
Em agosto de 2018, após participar do Big Brother Brasil, ele conseguiu autorização para trazer a família dele da Síria ao País. Kaysar chegou ao Brasil em 2014 como refugiado e sempre teve uma visão otimista da vida. "Minha família me ensinou: seja feliz sempre, sorriso no rosto e vai. Os vizinhos e amigos me fortaleceram muito", contou o ex-BBB no Domingão do Faustão.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

