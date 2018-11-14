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POLÊMICA CLAUDIA LEITTE

'Aprendi a ser sincera', diz Helen Ganzarolli sobre Silvio Santos

Apresentadora da RedeTV! finalizou a entrevista da modelo ironizando a polêmica do dono do SBT com Claudia Leitte: 'nem precisa ficar com ciúme'

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 18:48
14/11/2018 - Helen Ganzarolli Crédito: Christina Rufatto
Helen Ganzarolli demonstrou gratidão ao Silvio Santos em entrevista que concedeu ao programa Tricotando, da RedeTV!, na segunda-feira, 12.
Os apresentadores estavam comentando a polêmica do dono do SBT com Claudia Leitte - quando disse que se excitaria caso abraçasse a cantora - e resolveram ponderar a situação listando cinco qualidades que a ex-assistente de palco assimilou com o chefe.
"Aprendi a ficar mais esperta com as coisas ao meu redor, ser mais exigente comigo mesma e com o trabalho das pessoas", afirmou. "Eu era um pouco 'sonsinha' quando comecei no SBT", completou.
Ela disse, também, que era lerda, porque veio do ambiente calmo do interior e, com a ajuda de Silvio, se tornou uma pessoa mais ágil. Além disso, Helen afirmou que aprendeu a ser sincera e praticar sempre o bem.
No fim da reportagem, uma das apresentadoras do programa, Lígia Mendes, brincou com o assédio que Claudia Leitte sofreu. "Está tranquilo, gente. [Helen] aprendeu bastante coisa e a Claudia nem precisa ficar com ciúme, porque a pipa do vovô não sobe mais", disse ela rindo.

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