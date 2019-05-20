'A gente sempre namorou escondido', brinca Ovelha sobre Mara Maravilha

No Programa Silvio Santos deste domingo, 19, os cantores Ovelha e Nahim participam do clássico Jogo das 3 Pistas. Ovelha ficou nacionalmente conhecido pela canção Sem Você Não Viverei.
Durante o programa do dono do SBT, o cantor fez revelações do relacionamento dele com
Mara Maravilha
na edição de número oito do reality show
A Fazenda
, da Record TV.
"A gente sempre namorou escondido. Quando fomos para Fazenda, pintou esse rebuliço nas nossas vidas, mas tem o Gabriel (noivo de Mara), que está cuidando dela. Nós nos gostamos e nos telefonamos sempre às 2h, 3h da manhã", brincou Ovelha ao responder Silvio Santos.
Na época do reality, os "peões" incentivaram o casal. "Gente, ele é casado", afirmou Mara na ocasião. Ovelha disse que era comprometido e, então, a ex-apresentadora infantil gritou: "Amante eu não sou não".