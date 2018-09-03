POLÊMICA

'É menina ou menino?': Silvio Santos constrange participante de seu programa

Apresentador ficou inconformado com cabelo curto de mulher presente na plateia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:38

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:38

Silvio Santos pergunta se participante é 'menina ou menino?' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYPrograma Silvio SantosENTITY_apos_ENTITY (2018) / SBT
Durante seu programa que foi ao ar no último domingo, 2, o apresentador Silvio Santos fez perguntas um tanto quanto constrangedoras a uma integrante da plateia que participou de um quadro da atração. Quando ela se aproximava de Silvio, o apresentador questionou: "É menina ou menino?"
Após a resposta, prosseguiu: "Menina? Tá com cara de menino, fazer o quê... Tá bonito, tá bonito, não quer dizer que tá feio. Tá bonita. Mas esse cabelo não fica bem em você. Por quê não deixa o cabelo ficar crescido, qual o problema?"
"Tá grande, já", respondeu a participante.
"Você cortou? Por quê? Foi pro exército?", continuou Silvio.
Diante da resposta afirmativa, Silvio comentou: "É soldado? Então bate continência!"
"Soldado bonito, não é bonito? É menino, não? É menina?", continuou, antes de fazer a pergunta referente ao quadro: "Qual é o coletivo de gafanhotos?".
Após a resposta errada, Silvio ainda brincou: "Você não sabe nada! Vai embora, você é um aluno que não estuda!". Apesar dos comentários feitos pelo apresentador, a participante manteve-se sorridente durante sua participação no programa.

