'É menina ou menino?': Silvio Santos constrange participante de seu programa

Durante seu programa que foi ao ar no último domingo, 2, o apresentador Silvio Santos fez perguntas um tanto quanto constrangedoras a uma integrante da plateia que participou de um quadro da atração. Quando ela se aproximava de Silvio, o apresentador questionou: "É menina ou menino?"
Após a resposta, prosseguiu: "Menina? Tá com cara de menino, fazer o quê... Tá bonito, tá bonito, não quer dizer que tá feio. Tá bonita. Mas esse cabelo não fica bem em você. Por quê não deixa o cabelo ficar crescido, qual o problema?"
"Tá grande, já", respondeu a participante.
"Você cortou? Por quê? Foi pro exército?", continuou Silvio.
Diante da resposta afirmativa, Silvio comentou: "É soldado? Então bate continência!"
"Soldado bonito, não é bonito? É menino, não? É menina?", continuou, antes de fazer a pergunta referente ao quadro: "Qual é o coletivo de gafanhotos?".
Após a resposta errada, Silvio ainda brincou: "Você não sabe nada! Vai embora, você é um aluno que não estuda!". Apesar dos comentários feitos pelo apresentador, a participante manteve-se sorridente durante sua participação no programa.