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Um ano e meio de namoro

'É comemorativo', diz Fátima Bernardes sobre anel na mão direta

A apresentadora namora o deputado federal, Túlio Gadêlha, desde novembro de 2017

Publicado em 

06 mai 2019 às 22:48

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 22:48

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
Fátima Bernardes, 56, explicou nesta segunda-feira (6) o significado do anel, que ela passou a usar na mão direita desde o fim da semana passada. Muitas pessoas especularam que a apresentadora teria ficado noiva do deputado federal Túlio Gadêlha, 31, com quem namora desde novembro de 2017.
Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, ela revelou que o anel simboliza um ano e meio de relacionamento. "É um anel comemorativo de um ano e meio de namoro, pronto! Um anel comemorativo", disse.
Fátima falou sobre o assunto após a pergunta de um internauta, que foi feita ao vivo por Lair Rennó: "Lair, pergunta para a Fátima se esse anel é aliança?". Em princípio, a apresentadora não respondeu claramente: "É o nome que você quiser dar (...) É um anel que vai ficar aqui."
Depois que ela explicou que se tratava de um símbolo por um ano e meio de namoro, Rennó brincou: "Nos dois anos a gente espera o que vai acontecer".
Um dos temas da atração desta segunda foi justamente o uso de aliança. Após exibição de reportagem sobre o assunto, Fátima disse que está muito satisfeita com o seu relacionamento com Gadêlha. "Eu estou feliz, hein, gente! Ninguém me perguntou, mas eu tinha que responder, né?".
Em novembro de 2017, a primeira imagem do casal foi postada pela apresentadora em sua conta no Instagram. Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo.
O ex-marido de Fátima, William Bonner, 55, casou duas vezes com a fisioterapeuta Natasha Dantas em dois meses, no ano passado. Em setembro, Bonner e Natasha celebraram a união em evento realizado na casa da mãe dele, Maria Luiza Bonemer, em São Paulo, que morreu em abril. Em novembro, eles fizeram outra cerimônia no Rio de Janeiro.

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