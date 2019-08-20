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DANÇA

Zoon: espetáculo de dança usa arte para discutir questões sociais

Apresentação será realizada no Tetro do Sesi, em Jardim da Penha
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

20 ago 2019 às 07:06

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 07:06

Espetáculo de dança "Zoon", do projeto TAS, do Sesi Crédito: Divulgação/Zoon
A violência cotidiana traduzida em um espetáculo de dança provocador. Essa é a essência de “Zoon”, que será apresentado pela Companhia de Dança Reverence no Teatro do Sesi, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, hoje. A apresentação terá início às 20h, com ingresso a R$ 20.
A diretora Karla Parmagnani explicou que o título da atração não tem relação literal com a função das lentes fotográficas. De uma forma subjetiva, o espetáculo é ousado e busca proporcionar a reflexão sobre a forma pela qual a violência diária é encarada e discutida nos círculos familiares e demais espaços sociais.
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"Abordamos o homem como ser vivo, social, político e formador de comunidade. As situações de violência estão se tornando banais. Quantas vezes as pessoas passam por acidentes de trânsito e em vez de resgatar, filmam ou fotografam? Nós retratamos a violência onde a população fica exposta e, com isso, nós nos tornamos menos humanos, menos sensíveis", diz Karla.
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A apresentação tem duração de 50 minutos e classificação de 12 anos. Ao longo do espetáculo, seis bailarinos se apresentam em conjunto, sozinhos e em duplas. Com sutileza e subjetividade, um dos artistas vai encenar a reação de um homem após ser vítima de um assalto. Em outro momento, um casal vai contracenar uma situação de abuso sexual.
A diretora revela que o espetáculo também vai abordar outras perspectivas sobre a temática da violência. "Zoon" é uma apresentação promovida pelo Projeto TAS, do Sesi/Findes. A coreografia é assinada por Gabriela Moriondo. Os bailarinos são: Ana Paula Dias, Julia Moraes, Maicom Souza, Ricardo Reis, Roberto Venturine e Vinicius Cavalcante.
Espetáculo de dança "Zoon", do projeto TAS, do Sesi Crédito: Divulgação/Zoon
"Estamos empolgados porque será a primeira vez de 'Zoon' deste ano. O espetáculo nos remete à reflexão acerca dessa violência, é uma tentativa de trazer de volta nossa sensibilidade, nossa humanidade frente às discussões de pontos de discussões que não deveriam, mas estão cada vez mais comuns no dia a dia", comentou Parmagnani.
SERVIÇO
Zoon
Quando: terça-feira (20), às 20h.
Onde: Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

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