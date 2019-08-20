Zoon: espetáculo de dança usa arte para discutir questões sociais

Espetáculo de dança "Zoon", do projeto TAS, do Sesi Crédito: Divulgação/Zoon

A violência cotidiana traduzida em um espetáculo de dança provocador. Essa é a essência de “Zoon”, que será apresentado pela Companhia de Dança Reverence no Teatro do Sesi, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, hoje. A apresentação terá início às 20h, com ingresso a R$ 20.

A diretora Karla Parmagnani explicou que o título da atração não tem relação literal com a função das lentes fotográficas. De uma forma subjetiva, o espetáculo é ousado e busca proporcionar a reflexão sobre a forma pela qual a violência diária é encarada e discutida nos círculos familiares e demais espaços sociais.

"Abordamos o homem como ser vivo, social, político e formador de comunidade. As situações de violência estão se tornando banais. Quantas vezes as pessoas passam por acidentes de trânsito e em vez de resgatar, filmam ou fotografam? Nós retratamos a violência onde a população fica exposta e, com isso, nós nos tornamos menos humanos, menos sensíveis", diz Karla.

A apresentação tem duração de 50 minutos e classificação de 12 anos. Ao longo do espetáculo, seis bailarinos se apresentam em conjunto, sozinhos e em duplas. Com sutileza e subjetividade, um dos artistas vai encenar a reação de um homem após ser vítima de um assalto. Em outro momento, um casal vai contracenar uma situação de abuso sexual.

A diretora revela que o espetáculo também vai abordar outras perspectivas sobre a temática da violência. "Zoon" é uma apresentação promovida pelo Projeto TAS, do Sesi/Findes. A coreografia é assinada por Gabriela Moriondo. Os bailarinos são: Ana Paula Dias, Julia Moraes, Maicom Souza, Ricardo Reis, Roberto Venturine e Vinicius Cavalcante.

Espetáculo de dança "Zoon", do projeto TAS, do Sesi Crédito: Divulgação/Zoon

"Estamos empolgados porque será a primeira vez de 'Zoon' deste ano. O espetáculo nos remete à reflexão acerca dessa violência, é uma tentativa de trazer de volta nossa sensibilidade, nossa humanidade frente às discussões de pontos de discussões que não deveriam, mas estão cada vez mais comuns no dia a dia", comentou Parmagnani.

SERVIÇO

Zoon

Quando: terça-feira (20), às 20h.

Onde: Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.