Zezé Di Camargo e Luciano farão "viagem no tempo" em show no ES Crédito: RF Comunicação/Divulgação

Dos repertórios que bombavam nas rádios, à tecnologia dos CDs e DVDs, até chegar ao atual streaming e compartilhamento de vídeos nas redes sociais: o show que Zezé Di Camargo e Luciano farão na Serra, neste sábado (30), no Steffen Centro de Eventos, promete ser um passeio nas eras pelas quais atravessaram seus próprios 27 anos de carreira. Todos os hits de sucesso da dupla, como "É O Amor", "Indiferença", "No Dia Em Que Eu Saí de Casa" e "Você Vai Ver", serão resgatados, sem deixar de expôr o que foi feito de mais recente, mas dando aquele quê de "dois cantores cheios de saudades da terra maravilhosa", como define o próprio Luciano.

Em entrevista ao Gazeta Online , os sertanejos garantem que, independente de serem "raiz", a tecnologia só os ajudou na carreira e que, por isso, o contato com os fãs só melhorou. Zezé, que também cultiva uma história íntima com o Espírito Santo - ainda mais depois de oficializar a união com a capixaba Graciele Lacerda -, se diz um fã nato do Estado e garante que, com os laços que a filha também estabeleceu aqui, se sente cada dia mais encantado pelas belezas capixabas.

Como será o resgate dos sucessos no show do Espírito Santo?

Luciano: É uma deliciosa viagem no tempo. Toda a concepção do show preza por isso. Teremos todas aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para até 2017, mas que o público gosta e sempre cantou e pediu nos shows. 'Românticos Demais' preza por atender aos pedidos de nossos fãs. O repertório vai contemplar um pedacinho de cada época nossa, ao longo desses 27 anos de carreira. Começando, claro, por 'É o Amor', do começo da nossa história, e passeando por 'Tarde Demais', 'Fui eu', 'Mexe que é bom', 'Sonho de amor', 'No dia em que saí de casa' e 'Dois corações e uma história'. Também vamos cantar as atuais 'Flores em Vida', 'O Defensor', 'Destino' e 'Deu Ocupado de Novo'. O público pode esperar dois cantores cheios de saudade da terra maravilhosa.

E acham que os fãs capixabas vão curtir? Afinal, Zezé especialmente tem uma ligação extra com o Estado, não é?



Andréa Beltrão e Boaventura são Hebe Camargo e Silvio Santos em filme Patati Patatá se apresentam pela primeira vez no Espírito Santo Detonautas relançam música com Lucas Lucco e abrem série de parcerias LEIA TAMBÉM Zezé: Sou fã nato do Espírito Santo, desde que começamos a carreira. Os lugares são abençoados por Deus, a culinária e o público muito caloroso. Agora, namorando com uma filha desta terra, tenho me encantado cada vez mais. Sempre que posso, volto ao Estado. Não é à toa que Roberto Carlos é do Espírito Santo. O grande ídolo. O mais romântico de todos. Sou fã nato do Espírito Santo, desde que começamos a carreira. Os lugares são abençoados por Deus, a culinária e o público muito caloroso. Agora, namorando com uma filha desta terra, tenho me encantado cada vez mais. Sempre que posso, volto ao Estado. Não é à toa que Roberto Carlos é do Espírito Santo. O grande ídolo. O mais romântico de todos.

O que os capixabas podem esperar do show?

Luciano: Podem esperar um repertório muito especial. Vamos relembrar os hits que marcaram nossa carreira. O show está muito romântico e muito dançante como tudo que rege a nossa carreira.

Falando em novidade, têm algum novo projeto à vista?

Luciano: Estamos planejando um álbum. Aguardem.

Nesses 27 anos de carreira não se viram engolidos pela tecnologia?

Zezé: Pelo contrário, a tecnologia nos ajuda e muito. O público pode estar cada vez mais perto da gente. É positivo. Hoje, com tantas redes sociais, é possível dialogar com o fã, através da tela do computador. Não precisa mais esperar o show ou algum encontro. Temos maior feedback do trabalho, a resposta do público ao lançarmos uma canção.

Então qual é o segredo para se manter por tanto tempo?

Luciano: O sucesso não tem segredo ou fórmulas. Respostas existem várias, mas quem de fato conquista o público sabe que não existe uma receita. Existe, sim, uma história. E tenho orgulho da que construímos.

SERVIÇO

Zezé Di Camargo e Luciano no Espírito Santo

Onde: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES 010, quilômetro 4, Jardim Limoeiro, Serra)

Quando: 30 de junho (sábado), às 22h

Ingressos: R$ 200 (1º lote, valor único, com open bar e serviço de buffet exclusivo). Assinantes de A GAZETA têm 15% de desconto no valor inteiro do ingresso com open bar e buffet liberado.

Informações: (27) 3338-3009