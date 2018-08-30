Zé Neto e Cristiano prometem 'modão e sofrência' para show em Colatina

. Crédito: Reprodução/Instagram @zenetoecristiano

Colatina será palco da primeira edição do Planeta Mix na cidade. Zé Neto e Cristiano sobem no mesmo palco que Anitta e Felipe Araújo - outras atrações nacionais do evento - e prometem show com muito modão, sofrência e músicas para a galera do interior se divertir. Para isso, eles apostam na apresentação da turnê "Esquece o Mundo Lá Fora". Nesta sexta (31) e sábado (1),será palco da primeira edição do Planeta Mix na cidade. Zé Neto e Cristiano sobem no mesmo palco quee Felipe Araújo - outras atrações nacionais do evento - e prometem show com muito modão, sofrência e músicas para a galera do interior se divertir. Para isso, eles apostam na apresentação da turnê "Esquece o Mundo Lá Fora".

sertanejo universitário do momento, a dupla começou a trajetória em 2011. Atualmente, eles são mais populares nas redes sociais e nas plataformas digitais do que nomes como Marília Mendonça, superando a marca das 2,9 bilhões de visualizações em clipes. Os dois também estão sempre entre os mais ouvidos do Brasil no Spotify e, no último dia 17, se tornaram os mais escutados do Deezer no mundo inteiro. Considerados os "mais mais" douniversitário do momento, a dupla começou a trajetória em 2011. Atualmente, eles são mais populares nas redes sociais e nas plataformas digitais do que nomes como, superando a marca das 2,9 bilhões de visualizações em clipes. Os dois também estão sempre entre os mais ouvidos do Brasil no Spotify e, no último dia 17, se tornaram os mais escutados do Deezer no mundo inteiro.

"Priorizamos muito o nosso repertório e seguimos a nossa identidade de coração e alma. Acreditamos que o sertanejo se modernizou com a mistura de novos ritmos e sempre procuramos nos manter atualizados de tudo o que está acontecendo", explica Cristiano.

Em entrevista ao Gazeta Online , a dupla detalha que, hoje, chega a fazer uma média de 25 shows por mês, mas não pretende deixar toda essa fama subir à cabeça:

Como será o show que apresentarão aos fãs capixabas?

Zé Neto - Nós preparamos um repertório bem animado. Pretendemos emocionar bastante o público. Vai ter muito modão, sofrência e também músicas dançantes para agitar a galera. Nós já tocamos em Colatina antes e foi uma energia incrível. Todas as vezes que cantamos no Espírito Santo, o pessoal nos acolhe muito bem. Então, sempre ficamos motivados para preparar uma noite inesquecível

E terá alguma surpresa?

Cristiano - Sempre preparamos alguma coisa, mas estamos trabalhando com o cenário da nova turnê e as músicas do nosso novo DVD, "Esquece o Mundo Lá Fora". Esperamos que todos gostem muito e saiam do show satisfeitos

Vocês hoje são taxados de "mais mais" do sertanejo e desbancaram muitas feminejas de renome. Como lidam com o título e como enxergam as mulheres nesse ramo?

Zé Neto - As mulheres estão no topo de quase todas as paradas e, claro, com todo o mérito. Elas têm vozes fortes e poderosas e ganham os corações de todos os brasileiros. É um momento muito importante para o meio sertanejo. Inclusive, nós já gravamos uma música com a Marília Mendonça, por exemplo. Com certeza, pensamos em fazer novas parcerias com essas mulheres tão talentosas. Não tem como não se apaixonar pela voz dessa mulherada

Como enxergam o sertanejo no Brasil hoje?

Cristiano - Acreditamos que o sertanejo está em sua melhor fase no mercado. Atualmente o ritmo é o mais tocado em nosso País e ficamos muito felizes com o momento atual

Falando em mercado, como se mantiveram atentos às novidades para não caírem nesses 7 anos de carreira?

Cristiano - Priorizamos muito o nosso repertório e seguimos a nossa identidade de coração e alma. Acreditamos que o sertanejo se modernizou com a mistura de novos ritmos e sempre procuramos nos manter atualizados de tudo o que está acontecendo

E por que acham que fazem esse sucesso?

Cristiano - Olha... Acreditamos que o diferencial são as composições. Quando escrevemos as músicas, buscamos nos inspirar em nossas próprias histórias ou de pessoas próximas para criar afinidade com o público. Quando o assunto é amor e sofrência, todo mundo tem um pouco a dizer, né? (Risos). E também somos muito religiosos. Sem Deus, não seríamos nada

E ainda tem alguma coisa que vocês sonham em fazer como artistas?

Zé Neto - Estamos em um momento muito feliz de nossa carreira. Agradecemos todos os dias por nossas conquistas. Mas, se Deus quiser, temos muito chão pela frente ainda

E estão com novos trabalhos à vista?

Cristiano - Por enquanto, estamos rodando o Brasil com essa turnê, a "Esquece o Mundo Lá Fora", que está sendo incrível. Mas, já estamos trabalhando em novas canções e novos projetos. Não podemos parar, não é? Vamos curtir bastante esse projeto e, mais para frente, vamos lançar mais algumas sofrências (risos)

SERVIÇO

Planeta Mix Colatina

com Anitta, Zé Neto e Cristiano e Felipe Araújo

Onde: Praça de Eventos de Colatina (Av. Senador Moacyr Dalla, Colatina), a partir das 21h

blueticket.com.br Ingressos: R$ 100 (pista, inteira); R$ 200 (área vip, inteira); R$ 369 (open bar, inteira) - Vendas pelo

Informações: (27) 3417-0031