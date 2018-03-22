YouTube divulga trailer de 'Cobra Kai', continuação do filme 'Karate Kid'

Série "Cobra Kai" conta com Ralph Macchio e William Zabka reprisando seus papéis como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence Crédito: Dvulgação

A plataforma de vídeos YouTube divulgou nesta quarta-feira, 21, o trailer da série Cobra Kai, continuação do filme Karate Kid. A produção, que terá 10 episódios e que irá estrear na parte de streaming da plataforma, o YouTube Red, no próximo dia 2 de maio, vai contar a história de como está a vida de Daniel e Johnny 34 anos após sua histórica luta no torneio de caratê do filme original.

Com Ralph Macchio e William Zabka reprisando seus papéis como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, a série vai mostrar como o Karate Kid usou o sucesso no torneio para se tornar bem sucedido, dono de concessionárias na Califórnia (EUA), enquanto Johnny tenta se reencontrar após ver sua vida sair de controle por causa da sua derrota.