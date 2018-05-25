Xand Avião lança música romântica com Wesley Safadão Crédito: Reprodução/Instagram @xandaviao

Os gigantes do forró Xand Avião e Wesley Safadão agora se juntam para brindar a recém-lançada "Eu e a Torcida do Brasil", nova música romântica, fruto da parceria da dupla. Gravada em um apartamento em Fortaleza, no Nordeste, o clipe narra a história de um homem que não tem medo de se declarar para a amada em busca de uma reconciliação. O hit foi feito por um grupo de compositores, chamado "Seu Hit".

Gazeta Online, que bateu um papo com o cantor. A canção marca o reencontro dos cantores após quatro anos do lançamento de Vou Pagar Para Ver. A nossa primeira música surgiu com um convite do Wesley. O resultado ficou bem bacana e prometemos repetir a dose assim que possível. E agora surgiu a oportunidade. Eu o chamei para gravar Eu e a Torcida do Brasil e fiquei muito feliz com esse novo trabalho ao lado dele, destaca Xand, em entrevista ao, que bateu um papo com o cantor.

GAZETA ONLINE: Essa nova música já vem para agitar as festas juninas? Como está sendo a preparação para as festividades?

Com certeza! Nosso plano sempre foi lançar a música antes do Período Junino. É uma época muito importante pro Aviões. Em junho faremos 34 shows em 9 estados diferentes. Como são muitos shows, muitas vezes mais de um por dia, eu procuro me hidratar bem e descansar para ter muita energia para agitar o meu público.

GOL: Falando do clipe, como foi a gravação? Como é gravar com o Safadão?

A gravação foi ótima, com um clima muito descontraído e alto astral. Safadão e eu gravamos num apartamento em Fortaleza, numa única diária. Algumas outras cenas foram filmadas também no Rio de Janeiro. Gravar com Wesley é sempre muito divertido. Espero que os fãs gostem tanto do resultado quanto a gente

GOL: E a música quem fez? A letra tem a ver com o momento que você está vivendo na carreira ou na vida pessoal?

A música foi feita por um grupo de compositores chamado Seu Hit. É romântica, mas tem uma vibe animada. A letra conta a história de um homem que não esconde a paixão pela mulher amada e torce por uma reconciliação com ela.

GOL: Falando em carreira, como está essa experiência de ser a base, hoje, da banda? Como você consegue aliar tudo e ainda ter essa carga de responsabilidade?

Estou muito feliz, vivendo uma das melhores fases da minha carreira. Está completando um ano desde que assumi o comando solo do Aviões e tenho me dedicado muito. É uma responsabilidade grande, mas gosto de me envolver em todas as questões da banda.

GOL: Tem alguma música que você acha que está bombando mais recentemente?

Temos, graças a Deus, várias músicas estouradas. Acho que Inquilina é um dos destaques. O clipe da música no YouTube já bateu a marca de 60 milhões de visualizações. De Mãos Atadas do álbum 'Voando Alto' também faz muito sucesso nas plataformas digitais e nos shows.

GOL: Vocês estão em turnê? Alguma data reservada para o Espírito Santo?

Sim, estamos rodando o Brasil com a turnê Faz o X, nela já incluímos muitas das músicas do novo DVD, 'Aviões Xperience'. Ainda não temos show marcado no Espírito Santo para o próximo mês, mas adoraria levar um pouco de forró pros capixabas

GOL: E como você vê esse momento da banda? Há mais desafios?