Internet

Webséries capixabas disputam prêmio internacional no Rio

"Vidas Reversas" e "Resistentes 2 - A Justiça Será Feita" concorrem em categorias diferentes do Festival Internacional de Webséries Rio WebFest 2019

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 21:14 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Tardelli e Priscilla Pugliese vivem Samuel e Renata na websérie capixaba "Vidas Reversas" Crédito: DD Assessoria de Imprensa

Tem capixabas na disputa do Festival Internacional de Webséries Rio WebFest 2019. O Espírito Santo ganhou duas indicações na maior celebração internacional da internet no Brasil, que acontece de 15 e 18 de novembro, na capital carioca. A capixaba Janini Paganini disputa na categoria Melhor Performance (Infanto-Juvenil), com a websérie "Resistentes 2 - A Justiça Será Feita", de Abel Santana, enquanto "Vidas Reversas" foi indicada para a categoria de Incentivo a Produção Digital Brasileira.

A primeira produção foi lançada em fevereiro deste ano e está disponível no YouTube. A segunda, que também foi feita para a plataforma de vídeos do Google, ainda nem foi lançada e já disputa seu primeiro prêmio.

"Vidas Reversas" marca a estreia da produtora NAWEB Produções e tem a estreia prevista apenas em janeiro de 2020. Abordando temas como relacionamento abusivo e machismo, a obra concorrerá com séries do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Toda gravada no Estado e de forma independente, “Vidas Reversas” também conta com a equipe quase toda local. Jéssica Zanotelli, uma das proprietárias da NAWEB, se mostrou surpresa com a indicação.

"Ficamos muito felizes e assustados. Isso nos mostra que temos potencial para produzir conteúdo audiovisual de forma independente" Jéssica Zanotelli Proprietária da NAWEB

Os únicos participantes que vieram de fora do Estado são os atores Priscilla Pugliese e Rodrigo Tardelli, do Rio de Janeiro. Para Rodrigo, que vive Samuel e foi indicado a Melhor Ator (Drama) pela série “Até Você Me Esquecer”, a indicação de “Vidas Reversas” por si só já é muito importante para a produtora. “É um grande incentivo, um combustível ainda maior pra eles que estão começando e só tendem a melhorar”.

Priscilla, que vive Renata, destaca que é importante o surgimento de novas produtoras desse tipo de série fora do eixo Rio - São Paulo, que concentra a maior parte da produção nacional. “Produtos audiovisuais devem quebrar as fronteiras dos grandes centros. Ter contribuído para a produção de uma websérie capixaba me deixa muito feliz”.

RESISTENTES 2

A série que rendeu indicação para Janini está pelo segundo ano no prêmio. Em 2018, "Resistentes" foi finalista na categoria "Incentivo à Produção Brasileira".

Cena de "Resistentes 2", websérie de Abel Santana e outros 30 atores capixabas Crédito: Janini Paganini

Segundo Abel, a segunda temporada da série seguiu com o mesmo objetivo da primeira temporada, que era ilustrar na web cenas do cotidiano. "Pode acontecer com qualquer um. Quem assiste fala isso. São situações muito comuns e personalidades que são comumente analisadas na sociedade", disse em entrevista ao Gazeta Online, em março deste ano.

ASSISTA ABAIXO O PRIMEIRO EPISÓDIO DE "RESISTENTES 2"

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta