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Série

Websérie capixaba retrata dilemas do dia a dia

'Resistentes', de Abel Santana, mostra a forma como um grupo de pessoas enfrenta as adversidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 19:05

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 19:05

Dilemas do dia a dia retratados em websérie capixaba Crédito: Bruna Nascimento/Divulgação
O professor de teatro Abel Santana lança nesta segunda-feira (26) a websérie Resistentes em pré-estreia (já com ingressos esgotados) no Cine Jardins, em Jardim da Penha, Vitória, com a exibição dos três primeiros episódios. A produção 100% capixaba conta com mais de 30 atores em seu elenco, incluindo o próprio Abel.
Além de atuar, Abel também escreve e dirige a série que conta a história de dilemas e problemas do dia a dia com personagens em que esbarramos e nem sequer notamos. A série promete, também, abordar temas como preconceito, soberba, religiosidade e muito mais.
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Convivendo com muitas pessoas ao longo desses anos, eu percebi que muitas histórias de vida passam por mim, conta. Eu lembrei dessas histórias e assim veio o nome. Apesar de a vida ser difícil, todos nós resistimos. Daí o nome, Resistentes, detalha.
Produção
Abel destaca que a produção audiovisual no Brasil ainda é muito difícil, principalmente quando feita sem incentivo governamental. A saída, ele diz, é buscar acordos e parcerias com a iniciativa privada.
Nós não tivemos nenhuma verba de edital nem nada, tivemos que arregaçar as mangas e trabalhar. Tivemos ajuda de empresas parceiras, que forneceram a locação em troca de divulgação, e das pessoas da própria produção, afirma. Com os atores nós fizemos um cadastro onde eles colocavam suas habilidades e experiências. Assim fizemos uma seleção de elenco baseada no que eles poderiam contribuir para a serie, completa.
Resistentes demorou cerca de sete meses para ficar pronta  do processo de gravação à edição. Nós começamos a gravar em agosto de 2017 e terminamos em dezembro. As nossas gravações ocorreram nos finais de semana, dois ou três por mês, diz. E no período de janeiro a fevereiro a série foi editada, complementa.
O primeiro episódio será disponibilizado no YouTube nesta terça-feira (27) no canal Oficina de Atores Abel Santana.
 
Dilemas do dia a dia retratados em websérie capixaba Crédito: Bruna Nascimento/Divulgação

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