Warner Bros anuncia data de estreia do filme 'Coringa'

O filme de origem do vilão Coringa com Joaquin Phoenix como o protagonista começará a ser filmado em setembro Crédito: Reprodução

A Warner Bros e a Village Roadshow revelaram o título e a data de estreia do filme sobre o Coringa, conhecido vilão das histórias do Batman. Com previsão de lançamento para 4 de outubro de 2019, o longa será intitulado com o próprio nome do personagem, Coringa - Joker, em inglês. As informações são do Hollywood Reporter.

O anúncio se dá logo antes de uma das maiores feiras sobre cultura pop do mundo, a Comic Con de San Diego, nos EUA, que será realizada durante o próximo fim de semana.

O protagonista será interpretado pelo ator Joaquin Phoenix, famoso por filmes como Gladiador (2000), Johnny e June (2005) e O Mestre (2013).

Com orçamento previsto de US$ 55 milhões, as filmagens devem começar ainda neste ano. A expectativa é que o filme seja sombrio e experimente novas técnicas de produção, a fim de simular uma narrativa mais realista do crime na Gotham dos anos 1980.

A DC já definiu o filme como um "estudo preventivo" sobre "a exploração do homem marginalizado pela sociedade".