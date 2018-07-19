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CINEMA

Warner Bros anuncia data de estreia do filme 'Coringa'

Longa sobre o mais famoso arqui-inimigo do Batman é aposta da DC para o ano que vem

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 20:11
O filme de origem do vilão Coringa com Joaquin Phoenix como o protagonista começará a ser filmado em setembro Crédito: Reprodução
A Warner Bros e a Village Roadshow revelaram o título e a data de estreia do filme sobre o Coringa, conhecido vilão das histórias do Batman. Com previsão de lançamento para 4 de outubro de 2019, o longa será intitulado com o próprio nome do personagem, Coringa - Joker, em inglês. As informações são do Hollywood Reporter.
O anúncio se dá logo antes de uma das maiores feiras sobre cultura pop do mundo, a Comic Con de San Diego, nos EUA, que será realizada durante o próximo fim de semana.
O protagonista será interpretado pelo ator Joaquin Phoenix, famoso por filmes como Gladiador (2000), Johnny e June (2005) e O Mestre (2013).
Com orçamento previsto de US$ 55 milhões, as filmagens devem começar ainda neste ano. A expectativa é que o filme seja sombrio e experimente novas técnicas de produção, a fim de simular uma narrativa mais realista do crime na Gotham dos anos 1980.
A DC já definiu o filme como um "estudo preventivo" sobre "a exploração do homem marginalizado pela sociedade".
Além de Coringa, o estúdio deve lançar mais duas produções no ano que vem: Shazam, em abril, sobre um adolescente que se transforma em herói, e Mulher Maravilha 1984, em novembro, sequência do longa de 2017.

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