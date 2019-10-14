Pocket show

Wanessa vai apresentar novo single em baile da Apae, em Vitória

Filha de Zezé di Camargo vai cantar duas canções no evento em que é madrinha. Ingressos são restritos

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 19:42 - Atualizado há 6 anos

A cantora Wanessa Crédito: Instagram/@wanessa

Wanessa está feliz da vida. Pouco mais de um mês após lançar "Vou Lembrar", que resgata as raízes de sua carreira e já conta com mais de 2,6 milhões de views no YouTube, ela vai apresentar a canção ao vivo em Vitória. A cantora será madrinha do baile da Apae que vai apresentar em primeira mão a canção para os capixabas.

O evento acontece no próximo dia 24 de outubro, no cerimonial Le Buffet Master, em Jardim Camburi, na Capital, com ingressos restritos no valor de R$ 200. O evento destinará a sua renda para a manutenção e a ampliação dos serviços da Instituição que beneficiam mais de 3 mil pessoas.

"Estou muito feliz e honrada porque conheço o trabalho da Apae há muitos anos. Já pude estar em várias instituições e locais em que a Apae atua e vi que realmente o trabalho é muito sério e transforma a vida de muita gente, faz a diferença. Então, é uma honra imensa poder compartilhar com eles este momento, poder ajudar de alguma forma como artista e ser humano. Fiquei muito feliz", comenta Wanessa, em entrevista ao Divirta-se.

O tema do baile será "A Inclusão gera Transformação". Para a cantora, o tema reflete bem a sua relação com a instituição: "Toda vez que vou conhecer o trabalho deles, que eu já estive pessoalmente com as crianças e as famílias, é sempre muito emocionante. A gente aprende a valorizar muito a vida, o que a gente tem. A gente aprende a ver a força no outro, são sempre pessoas muito fortes e resilientes. Em todas as Apaes que eu fui, é sempre uma alegria e um carinho imenso. Você vê aquelas crianças especiais, tão incríveis, te dando todo aquele carinho, toda aquela força... aquelas mães guerreiras, é sempre uma lição de vida".

Além de Wanessa, a 14ª edição do Baile da Apae de Vitória terá a Banda Bandeira Dois e o DJ Deprá. A organização ainda comenta a possibilidade do cantor Silva comparecer na cerimônia, mas aguarda a confirmação de espaço na agenda do jovem.

Quanto a apresentação, a filha de Zezé di Camargo adianta que serão duas canções: a primeira sendo "Vou Lembrar" e a segunda como escolha do público. "Ainda estou decidindo a segunda, mas vejo que quem vai escolher mesmo é o público. Vou levar a base das que a galera mais pede como 'Não Resisto a Nós Dois', 'Amor, Amor', 'Amor Não Deixa' e a galera decide na hora. Isso eu acho que é mais gostoso, fica bem uma coisa em casa mesmo", adianta.

14º BAILE DA APAE DE VITÓRIA

Quando: 24 de outubro , às 20h30

24 de outubro , às 20h30 Atrações: Wanessa, Bandeira Dois e DJ Deprá

Wanessa, Bandeira Dois e DJ Deprá Onde: Cerimonial Le Buffet Master, em Jardim Camburi, em Vitória-ES

Cerimonial Le Buffet Master, em Jardim Camburi, em Vitória-ES Convite: R$ 200, à venda na Apae Vitória (R. Aluísio Simões, 185 - Bento Ferreira, Vitória) e pelos telefones abaixo. A renda será revertida para obras da Apae-ES

R$ 200, à venda na Apae Vitória (R. Aluísio Simões, 185 - Bento Ferreira, Vitória) e pelos telefones abaixo. A renda será revertida para obras da Apae-ES Informações: (27) 2104-4000 / 4014 / 4005

