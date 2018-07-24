Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARREIRA

Wanessa Camargo sonha em ver suas músicas 'na boca do povo'

Cantora lançou a canção 'Mulher Gato' em abril deste ano e já alcançou quase 5 milhões de visualizações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 19:49

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 19:49

Wanessa Camargo Crédito: Hyan Pereira
Wanessa Camargo deu entrevista ao canal no YouTube de Gabriela Pugliesi em vídeo divulgado na segunda-feira, 23. A cantora refletiu sobre a vida de mãe, as alternativas para quem não gosta de academia, falou sobre maturidade e recordou o começo da carreira aos 17 anos.
A compositora lançou em abril deste ano a música Mulher Gato, com teor sexual, e explica que a canção está associada às mudanças que aconteceram na sua vida. "Eu passei por um processo de muito autoconhecimento que está me dando muita liberdade, me desprendendo de muitas correntes que eu me coloquei durante a vida toda. E aí vem a Mulher Gato, que fala com duplo sentido sobre sexo e fantasia", afirma.
Wanessa está com 35 anos e recorda que sua fama começou cedo. "Tive um momento de deslumbramento muito grande, achando que o mundo era legal, que o mundo era bom, que todo mundo me achava legal. Achava que sabia muito sobre o mundo", diz.
Mesmo com uma carreira consolidada, ela ainda tem sonhos profissionais. "Eu quero muito ver o meu trabalho na boca do povo, ver as pessoas cantando minha música", confessa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados