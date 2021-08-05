Vix Comedy Club abre as portas no ES com Pri Castello Branco e Rossini

A humorista paulistana Pri Castello Branco é uma das convidadas para o fim de semana de estreia do Vix Comedy Club Crédito: Vix Comedy Club

Rir é a melhor solução (ou seria o melhor remédio?), especialmente para enfrentar os tensos momentos de estresse que estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19.

Vix Comedy Club, com apresentações de nomes de peso, como Rossini Macedo, Haeckel Ferreira e Pejota, no sábado (7), e Pri Castello Branco, Thiago Oliveira e Hebert Cruz, no domingo (8). Os ingressos da estreia estão esgotados, mas os bilhetes para a segunda noite seguem à venda pela plataforma Apostando nessa fórmula, Vitória - especialmente a Rua Sete, no Centro da capital - ganha neste fim de semana seu primeiro espaço dedicado a espetáculos voltados para a comédia, o, com apresentações de nomes de peso, como, no sábado (7), e, no domingo (8). Os ingressos da estreia estão esgotados, mas os bilhetes para a segunda noite seguem à venda pela plataforma Sympla

Famosa por seus vídeos de stan-up comedy no Tik Tok, a humorista e também atriz paulistana Pri Castello Branco - que viveu Teodora, na novela "Deus Salve o Rei" (2018), da Rede Globo - falou com o "Divirta-se" sobre a expectativa de se apresentar para os capixabas.

"Estou muito feliz em inaugurar um novo espaço de comedy, quanto mais em um lugar como o Espírito Santo, de onde saíram vários artistas talentosos para o país. Saber que a comédia está se espalhando, e que há investimento no gênero, é um incentivo para que a gente continue trabalhando. Sinto como um fio de esperança ver que as pessoas querem rir e se divertir nesse momento", adianta.

Quanto ao fato de ser a primeira mulher a se apresentar na nova casa, Pri diz que tudo é apenas uma questão de matemática. "Tenho certeza que muitas vão subir nesse palco. É importantíssimo abrir as portas para mulheres que fazem humor, pois nós somos humoristas antes de qualquer coisa, independente do gênero. Batalhamos contra uma questão cultural. Por muito tempo, o humor ficou 'nas mãos' dos homens, portanto, é importante ouvir o que temos a dizer", enfatiza, afirmando que a comédia - sob os holofotes femininos - é usufruída sobre outro ponto de vista.

Pri Castello Branco também acredita que rir é o melhor remédio, independente do momento de pandemia. "Além de diminuir a ansiedade, serve para mirar seus problemas com outros olhos. É importante rir de si mesmo, 'pegar' suas tragédias e ver humor nelas. Assim a vida acaba ficando mais leve", complementa.

ESTRUTURA

Com capacidade para 150 pessoas, o Vix Comedy Club, inicialmente, funcionará com um número reduzido de espectadores. Serão cerca de 100 cadeiras, mantendo o espaçamento e o distanciamento necessário para o combate ao novo coronavírus.

O uso de máscaras será obrigatório e haverá aferição de temperatura na entrada, com recipientes de álcool em gel disponibilizados em todos os recintos.

O espaço deve contar com dois ambientes. Um deles é destinado às apresentações de stand-up, que, além do palco, traz poltronas e cadeiras. Além disso, há um espaço recreativo com mesa de jogos e um bar, onde será servido, entre outras delícias, chopp capixaba e hambúrgueres. Também existe um espaço reservado para apresentações musicais. A ideia, segundo os proprietários, é levar talentos do Estado antes dos shows de comédia.

Detalhe do palco do Vix Comedy Club, casa destinada a espetáculos de humor, que será aberta em Vitória neste fim de semana Crédito: Reprodução/Instagram @vixcomedyclub

O foco será a arte sob um olhar multidisciplinar. Algumas partes da casa, por exemplo, contam com grafites dos paulistanos Leandro Bitencourt e Fernando Berg. Uma das premissas - além de ser o berço da comédia - é conjugar cultura.

"O Vix Comedy Club não foi feito apenas para receber humoristas de fora. É para valorizar também talentos locais e mostrar que não é preciso sair do ES para ter qualidade artística", aponta Jéssica Giraldeli, idealizadora da nova casa, que tem como inspiração espaços do gênero da noite paulistana.

"Criaremos conexões com humoristas de vários lugares, famosos ou não, mas principalmente chegamos para dar voz para aqueles que fazem a correria da comédia por aqui e não tinham lugar adequado para isso", explica a produtora cultural, afirmando que o local também servirá para o uso de exposições de fotografia e pintura.

INAUGURAÇÃO DA VIX COMEDY CLUB