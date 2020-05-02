Viviane Mosé: "Qualquer ação que não seja o isolamento social será um modelo genocida"

Nós vivemos um momento gravíssimo na história da humanidade, em uma realidade que coloca tudo o que sabemos em questão. O que somos? Para onde vamos? Não é fácil responder isso agora. Temos mais de 4 bilhões de pessoas isoladas. Quase dois terços da população mundial está em casa, sem trabalhar e sem convívio social. Não é só o Brasil que está parado. O grau de letalidade da covid-19 é proporcional à qualidade de vida e saúde da população. Na Itália, por exemplo, a cada 100 pessoas que contraíram o vírus, dez morrem. No Brasil, esse índice também está cada vez mais alto, em algumas cidades chega a 15%. Além disso, temos vários casos de pessoas que não estão nos chamados grupos de risco que morreram desse mal. Por isso, é fundamental que a gente entenda a necessidade de ficarmos em casa, isolados. Não há outra possibilidade. É preciso fazer o nosso “dever de casa”, como fazem a Alemanha e a China, por exemplo. Eles já estão conseguindo voltar, aos poucos, com as suas atividades. Acho que muitas pessoas no Brasil ainda não entenderam a gravidade da situação. Se não encaramos o problema com seriedade, ainda vamos perder muitas vidas. Qualquer outro ponto que não seja o apoio ao isolamento será um modelo genocida. Temos que aprender a parar! É uma imposição de um vírus, que vem da natureza. Por que não queremos parar? Por medo de perder dinheiro, por ansiedade? Mas e a vida, perdeu o valor?