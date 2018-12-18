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RÉVEILLON 2019

Vitória terá réveillon em ritmo de carnaval; confira as atrações

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, serão quatro horas de show

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:49
Bloco Bleque é uma das atrações do Réveillon 2019, em Vitória Crédito: Divulgação/Lúcia Marins Assessoria
Quem for curtir a virada do ano em Vitória, pode se preparar para pular muito. A prefeitura da Capital divulgou as atrações para o Réveillon 2019, que tem o samba e a batucada como referência. 
Quem vai animar a festa no palco de Camburi é o Bloco Bleque, que mistura pop e música popular brasileira. Já em Santo Antônio, o samba irá ditar o ritmo da festa de virada de ano com grupo Pele Morena.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, serão quatro horas de show nos dois espaços. As apresentações começam às 21h e seguem até 1h.
AS BANDAS
Com estilo descontraído e sonoridade autêntica, o Pele Morena se tornou referência no samba produzido no Estado. Com passagem por grandes eventos estaduais e nacionais, como Terreirão do Samba, no Rio de Janeiro, a banda, que tem 11 anos de carreira, já lançou três CD´s e prepara o segundo DVD.
Já o Bloco Bleque é figura certa nos carnavais e grandes eventos de rua da Capital. Neste ano, eles puxaram um bloco na Av. Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital.
QUEIMA DE FOGOS
A virada de ano em Vitória terá 10 minutos de espetáculo de luzes e cores. A tradicional queima de fogos sairá de cinco balsas, sendo três na praia de Camburi (duas próximas ao quiosque 5 e outra em Jardim Camburi), uma na Prainha de Santo Antônio e outra na Ilha das Caieiras.
expectativa é de que a queima de fogos em Vitória leve cerca de 200 mil pessoas para a orla de Camburi, além de trazer para a cidade cerca de 15 mil visitantes.
"Temos trabalhado para que em cada virada de ano os moradores e turistas tenham um lindo espetáculo, garantindo a tradição de uma festa tão importante. Para o Réveillon 2019, conseguimos aumentar o tempo para 10 minutos em todas as quatro balsas. Será, com certeza, uma grande festa para toda a cidade", apontou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
TENDAS
Os 501 espaços para instalação de tendas na praia de Camburi no Réveillon 2019, sendo 461 entre os quiosques 1 e 7 e 40 em Jardim Camburi, foram reservados. Em caso de desistência, as vagas voltarão a ser ofertadas, segundo a prefeitura.
As reservas, que foram abertas na quarta-feira (12), foram, pela primeira vez, online. A montagem das tendas deve ocorrer das 18 horas do dia 30 até as 16 horas do dia 31. Já a desmontagem, obrigatoriamente, deve acontecer até as 18 horas do dia 1º de janeiro de 2019.

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