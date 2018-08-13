Vitória terá oficina de teatro de graça para jovens

Rodrigo Campanelli, que há mais de 20 anos atua no meio artístico, é o professor do curso Crédito: Reprodução/Facebook Rodrigo Campanelli

Daqui até dezembro, 40 jovens entre 14 e 18 anos da região de Itararé, em Vitória, serão selecionados para participarem de oficina de montagem e prática teatral. No fim do curso, eles apresentarão um teatro musical e serão responsáveis, além de encenarem, pelo figurino, cenário, iluminação e som.

Rodrigo Campanelli, que atua na área há mais de 20 anos e é quem será o responsável por ministrar o curso, que é parte do Circuito Cultural Unimed, detalha que o objetivo da oficina é, em quatro meses, fazer com que os alunos saiam profissionais de teatro e que, nesse meio tempo, também consigam entender a importância de se estar no palco. "Começa com os exercícios de jogos teatrais, a partir dai trabalhamos o texto e elaboração de cenário, adereços, tudo ficará a cargo deles, para envolver também a comunidade", diz.

A oficina terá um total de 60 horas e vai abordar jogos teatrais, aulas de expressão corporal, técnicas de voz, tudo que envolve a estruturação de espetáculos cênicos entre outras coisas afins. Ela será realizada em três etapas.

. Crédito: Reprodução/Facebook Rodrigo Campanelli

Na primeira, 40 alunos vão aprender, em duas semanas, jogos teatrais, expressão corporal, técnicas de voz e trabalhos de cenas e coreografias. A segunda etapa, de três meses, 20 alunos terão aulas de Canto, marcação de cenas, criação de personagens, confecção de adereços, laboratório de maquiagem e ensaios da peça.

Todo o trabalho de preparação dos jovens culminará em uma apresentação que eles irão fazer em dezembro. Nessa data, Rodrigo diz que quer que os alunos sejam vistos pelo público como atores preparados para o teatro. "Esperamos que o resultado seja o mais profissional possível, para que os jovens absorvam essa mensagem e transmitam em cena", completa.

Quero que eles se sintam profissionais para que, quem quiser seguir na carreira, já tenha uma noção e uma base para ir em frente Rodrigo Campanelli, diretor do Grupo de Teatro Campanelli

DESAFIOS

Para ele, o maior desafio que esses alunos encontrarão, especificamente, é o de pensar, cantar e atuar ao mesmo tempo, já que eles montarão um espetáculo musical. "Os encontros duram cerca de duas horas e acontecem duas vezes na semana. Já trabalhei com crianças e jovens e eles entendem muito bem. Esse curso que eles farão é o mesmo que eu dou para os meus atores profissionais. O segredo para eles conseguirem superar as dificuldades que envolvem um musical é o treinamento", observa.

Além de Rodrigo, que ficará mais a cargo das aulas em cena, haverá uma equipe que também trabalhará o canto, a linguagem corporal e técnicas complementares. "A peça terá três momentos musicais. Dos alunos que entrarem, espero que de dez a vinte tenham interesse em continuar, porque dos atores ainda terão os alunos que não vão querer estar no palco, vão preferir mexer com o som e com a iluminação, porque no dia da apresentação é tudo por conta deles", aponta.

. Crédito: Reprodução/Facebook Rodrigo Campanelli

SERVIÇO

Oficina de montagem e prática teatral com Rodrigo Campanelli

Local: Ponto de Cultura Varal Agência de Comunicação (R. Daniel Abreu Machado, 401, Itararé, Vitória)

Datas: Do dia 14 de agosto ao 1º de dezembro todas as terças e quintas, das 18h30 às 20h30

[email protected] (inscrições válidas até que ainda tenham vagas; oficina gratuita com vagas limitadas) As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail(inscrições válidas até que ainda tenham vagas; oficina gratuita com vagas limitadas)

Mais informações: (27) 3029-2765 / (27) 99922-3095

Atividades:

Etapa 1 : 40 alunos/ 2 semanas





Jogos teatrais, expressão corporal, técnicas de voz e trabalhos de

cenas e coreografias.





Etapa 2 : 20 alunos / 3 meses (alunos que foram selecionados)





Aulas de Canto, marcação de cenas, criação de personagens, confecção de adereços, laboratório de maquiagem e ensaios da peça.





Etapa 3 : Apresentação da peça no Teatro Campaneli.





Convites/entrada franca (100 lugares)





Cenário e sonorização da Campaneli



