Vitória tem mais carnaval neste fim de semana; veja agenda de blocos

Se o carnaval acabou, não sabemos. É que em Vitória os agitos da folia continuam com os bloquinhos de rua por mais um fim de semana e, mesmo quem já prestigiou vários eventos ao som do samba, é só rebater o cansaço com glitter e se jogar na avenida.
Brincadeiras à parte, a Capital realmente sediará mais dos encontros carnavalescos começando com o Seis a Um neste sábado (16), em Resistência, seguido por Pindura Aí e Jaburu Folia, no domingo (17).
O Gazeta Online fez um guia com todos os blocos de rua que vão acontecer neste período. Confira:
VITÓRIA
Bloco Seis a Um
Quando: 16 de março, às 13h
Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência
Bloco Pindura Aí
Quando: 17 de março, às 12h
Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont
Prakabá
Quando: 17 de março, das 15h às 20h
Onde: Centro de Vitória - Saída: rua Maria Saraiva
Bloco Jaburu Folia
Quando: 17 de março, às 13h
Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu
Bloco Vem pra Muquecada
Quando: 24 de março, das 13h às 17h
Onde: Enseada do Suá - Saída: Rua João Batista Parra