Vitória tem mais carnaval neste fim de semana; veja agenda de blocos

O Bloco BatoqDellas, no Centro de Vitória, animou os foliões na tarde da segunda-feira (4) de carnaval Crédito: Fernando Madeira

Se o carnaval acabou, não sabemos. É que em Vitória os agitos da folia continuam com os bloquinhos de rua por mais um fim de semana e, mesmo quem já prestigiou vários eventos ao som do samba, é só rebater o cansaço com glitter e se jogar na avenida.

Brincadeiras à parte, a Capital realmente sediará mais dos encontros carnavalescos começando com o Seis a Um neste sábado (16), em Resistência, seguido por Pindura Aí e Jaburu Folia, no domingo (17).

O Gazeta Online fez um guia com todos os blocos de rua que vão acontecer neste período. Confira:

VITÓRIA

Bloco Seis a Um

Quando: 16 de março, às 13h

Onde: Rua Santa Rita de Cassia, Resistência

Bloco Pindura Aí

Quando: 17 de março, às 12h

Onde: Rua Balbina dos Santos, Santos Dumont

Prakabá

Quando: 17 de março, das 15h às 20h

Onde: Centro de Vitória - Saída: rua Maria Saraiva

Bloco Jaburu Folia

Quando: 17 de março, às 13h

Onde: Mirante do Jaburu, Jaburu

Bloco Vem pra Muquecada

Quando: 24 de março, das 13h às 17h