Vitória recebe show com princesas da Disney

Crédito: Moamay Photos

Disney vão invadir o palco da Arena Vitória com o espetáculo "Clássicos Encantados In Concert", a partir das 15h30. O show não é considerado um musical, porque acaba englobando performance das personagens, que são apresentados por Dorothy, de "O Mágico de Oz" - única que não é da Disneylândia. Elsa, Moana, Rapunzel, Cinderela, Ariel... As princesas davão invadir o palco da Arena Vitória com o espetáculo "Clássicos Encantados In Concert", a partir das 15h30. O show não é considerado um musical, porque acaba englobando performance das personagens, que são apresentados por, de- única que não é da Disneylândia.

"Escolhemos a Dorothy como 'mestre de cerimônias' porque ela é uma referência para os pais e as crianças acabam ficando encantadas com ela, porque é ela que interage com o público durante o espetáculo", adianta a cantora Flávia Mengar.

De acordo com a artista, esse espetáculo foca muito no teatro para entreter os pequenos, também, com figurinos ricos em detalhes. "Tem uma dramaturgia muito grande, para encantar as crianças e representar as histórias em torno das músicas e das princesas. Nós entramos vestidas de príncipes e princesas e outros personagens da Disney", confidencia. Ao todo, são cantadas em torno de 13 músicas.

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A cantora fala que tudo começa com Dorothy - personagem de "O Mágico de Oz", que é a única que não é da Disney no espetáculo - entrando no palco e tomando o posto de apresentadora do espetáculo. Ela, então, canta e em seguida vai convocando os solistas e os grupos para entrarem no palco. "A gente quis trazer um elemento mais antigo até para os pais, porque é um clássico. E, querendo ou não, como está lá, a Dorothy também chama a atenção das crianças e elas passam a conhecê-la", frisa.

Nesse show, Dorothy também interage com as crianças e apresenta, além dos espetáculos dos amigos no palco, canções que fizeram parte da sua história na história da estrada de tijolinhos amarelos, como é retratada no filme. "Não tem quem não conheça 'Além do Arco-íris' e se encante com a música. É um espetáculo, que estreou em fevereiro também, e que está tendo boa recepção do público em geral", conclui.

Crédito: Moamay Photos

SERVIÇO

Clássicos Encantados In Concert

Local: Arena Vitória (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Data: 19 de maio de 2019 (domingo), às 15h30