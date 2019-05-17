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Música mágica

Vitória recebe show com princesas da Disney

Cantores e balé do espetáculo performam cerca de 13 sucessos da Disney neste domingo (19); espetáculo é apresentado por Dorothy, de "O Mágico de Oz"
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

17 mai 2019 às 16:19

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 16:19

Crédito: Moamay Photos
Elsa, Moana, Rapunzel, Cinderela, Ariel... As princesas da Disney vão invadir o palco da Arena Vitória com o espetáculo "Clássicos Encantados In Concert", a partir das 15h30. O show não é considerado um musical, porque acaba englobando performance das personagens, que são apresentados por Dorothy, de "O Mágico de Oz" - única que não é da Disneylândia.
"Escolhemos a Dorothy como 'mestre de cerimônias' porque ela é uma referência para os pais e as crianças acabam ficando encantadas com ela, porque é ela que interage com o público durante o espetáculo", adianta a cantora Flávia Mengar. 
De acordo com a artista, esse espetáculo foca muito no teatro para entreter os pequenos, também, com figurinos ricos em detalhes. "Tem uma dramaturgia muito grande, para encantar as crianças e representar as histórias em torno das músicas e das princesas. Nós entramos vestidas de príncipes e princesas e outros personagens da Disney", confidencia. Ao todo, são cantadas em torno de 13 músicas.
Crédito: Moamay Photos
A cantora fala que tudo começa com Dorothy - personagem de "O Mágico de Oz", que é a única que não é da Disney no espetáculo - entrando no palco e tomando o posto de apresentadora do espetáculo. Ela, então, canta e em seguida vai convocando os solistas e os grupos para entrarem no palco. "A gente quis trazer um elemento mais antigo até para os pais, porque é um clássico. E, querendo ou não, como está lá, a Dorothy também chama a atenção das crianças e elas passam a conhecê-la", frisa.
Nesse show, Dorothy também interage com as crianças e apresenta, além dos espetáculos dos amigos no palco, canções que fizeram parte da sua história na história da estrada de tijolinhos amarelos, como é retratada no filme. "Não tem quem não conheça 'Além do Arco-íris' e se encante com a música. É um espetáculo, que estreou em fevereiro também, e que está tendo boa recepção do público em geral", conclui.
Crédito: Moamay Photos
SERVIÇO
Clássicos Encantados In Concert
Local: Arena Vitória (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)
Data: 19 de maio de 2019 (domingo), às 15h30
Ingressos: de R$ 28 (arquibancada, meia-entrada) a R$ 112 (setor diamante, inteira) - Vendas por meio do Blueticket.com.br.
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