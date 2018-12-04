Vitória recebe o V Festival Capixaba de Literatura até domingo

Centro Cultura Sesc Glória, no Centro de Vitória. Crédito: Gazeta Online

Desta terça-feira (4) até domingo (9), o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, vai promover o V Festival Capixaba de Literatura. Com programação gratuita, o evento vai englobar desde lançamento de livros de novos talentos até discussões em mesas-redondas sobre carnaval, literatura e até debates sobre ilustração. Todos os dias, o local também sediará uma atividade cultural diferente, com o intuito de incentivar a leitura e o consumo de arte no Estado.

Segundo o técnico de Literatura do Sesc Glória, Wilson Coelho, nas últimas edições, o evento recebeu cerca de 400 pessoas durante toda a programação, número que aumenta timidamente a cada edição do festival. "Acho que nós temos um público que é fiel, mas o bom de você promover debates variados e trazer autores para lançamento de livros é que cada participante também atrai o seu próprio público. Isso aumenta a visibilidade do evento e faz com que mais pessoas queiram participar da programação", destaca.

Para Wilson, o festival é uma oportunidade de brindar as produções capixabas, além de conseguir unir, em um só local, música, desenho, literatura e habilidades com oficinas, atividades culturais, debates e seminários, lançamento de livros e apresentações musicais. "Tentamos variar o máximo possível para respeitar essa lógica de que quanto mais tivermos atividades diferentes na agenda, mais pessoas virão", justifica.

PROGRAMAÇÃO

5 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

18h Atividade cultural: Slam Nísia, coordenação Dani Andolphi

19h Mesa-redonda: Literatura e Comunidade - Com: Raimundo Oliveira e Stael Magesck

20h Lançamento de livros: Fernando Achiamé  Manual prático do mistério - poemas I J. Anderson  Os duendes da ilha amarela I Janio Silva  Bonde

6 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

18h Atividade cultural: Clube do Vinil  Com Gilson Soares

19h Mesa-redonda: Sebo e Memória  Com Ivan Pereira e Cilmar Cesconetto

20h Lançamento de livros: Paulo Sodré  Uma leitura na chuva I Duílio Kuster  O canto da crise I Casé Lontra Marques  Desde o medo já é tarde

7 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

18h Atividade cultural: Leitura Dramática  João das Neves (O último carro) - Com Leonardo Patrocínio

19h Mesa-redonda: Dramaturgia e Literatura  Com Fernando Marques e Francisco Grijó

20h Lançamento de livros: Pedro Nunes  A tarde dos porcos I Neida Lúcia de Moraes - A fúria do vento

8 DE DEZEMBRO (SÁBADO)

17h Atividade cultural: Quando a letra é nota - Fábio do Carmo e Yuri Guikansque

18h Mesa-redonda: Letra e música  Com João Moraes

19h Lançamento de livros: Silvana Pinheiro  Houve um beija-flor I Marcelo Bicalho  Eu queria ter um urso I Neusa Jordem  Gibi Ciça Boa de Bola

9 DE DEZEMBRO (DOMINGO)

17h Atividade cultural: Contação de história  Com Gab Kruger

18h Mesa-redonda: Ilustração de livros infantis  Com Cláudia Stringari e Elizabeth Martins

19h Lançamento de livros: Sônia Barreto  Guigui I Maria Amélia Dalvi  No cangote do saci I Silvana Sampaio  Lendas capixabas em versos

SERVIÇO

V Festival Capixaba de Literatura

Local: Centro Cultural Sesc Glória (Praça Costa Pereira, Centro de Vitória)

Data: de 4 a 9 de dezembro

Ingressos: entrada franca