Vitória recebe o V Festival Capixaba de Literatura até domingo

Desta terça-feira (4) até domingo (9), o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, vai promover o V Festival Capixaba de Literatura. Com programação gratuita, o evento vai englobar desde lançamento de livros de novos talentos até discussões em mesas-redondas sobre carnaval, literatura e até debates sobre ilustração. Todos os dias, o local também sediará uma atividade cultural diferente, com o intuito de incentivar a leitura e o consumo de arte no Estado.
Segundo o técnico de Literatura do Sesc Glória, Wilson Coelho, nas últimas edições, o evento recebeu cerca de 400 pessoas durante toda a programação, número que aumenta timidamente a cada edição do festival. "Acho que nós temos um público que é fiel, mas o bom de você promover debates variados e trazer autores para lançamento de livros é que cada participante também atrai o seu próprio público. Isso aumenta a visibilidade do evento e faz com que mais pessoas queiram participar da programação", destaca.
Para Wilson, o festival é uma oportunidade de brindar as produções capixabas, além de conseguir unir, em um só local, música, desenho, literatura e habilidades com oficinas, atividades culturais, debates e seminários, lançamento de livros e apresentações musicais. "Tentamos variar o máximo possível para respeitar essa lógica de que quanto mais tivermos atividades diferentes na agenda, mais pessoas virão", justifica.
PROGRAMAÇÃO
5 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)
18h Atividade cultural: Slam Nísia, coordenação Dani Andolphi
19h Mesa-redonda: Literatura e Comunidade - Com: Raimundo Oliveira e Stael Magesck
20h Lançamento de livros: Fernando Achiamé Manual prático do mistério - poemas I J. Anderson Os duendes da ilha amarela I Janio Silva Bonde
6 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)
18h Atividade cultural: Clube do Vinil Com Gilson Soares
19h Mesa-redonda: Sebo e Memória Com Ivan Pereira e Cilmar Cesconetto
20h Lançamento de livros: Paulo Sodré Uma leitura na chuva I Duílio Kuster O canto da crise I Casé Lontra Marques Desde o medo já é tarde
7 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)
18h Atividade cultural: Leitura Dramática João das Neves (O último carro) - Com Leonardo Patrocínio
19h Mesa-redonda: Dramaturgia e Literatura Com Fernando Marques e Francisco Grijó
20h Lançamento de livros: Pedro Nunes A tarde dos porcos I Neida Lúcia de Moraes - A fúria do vento
8 DE DEZEMBRO (SÁBADO)
17h Atividade cultural: Quando a letra é nota - Fábio do Carmo e Yuri Guikansque
18h Mesa-redonda: Letra e música Com João Moraes
19h Lançamento de livros: Silvana Pinheiro Houve um beija-flor I Marcelo Bicalho Eu queria ter um urso I Neusa Jordem Gibi Ciça Boa de Bola
9 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
17h Atividade cultural: Contação de história Com Gab Kruger
18h Mesa-redonda: Ilustração de livros infantis Com Cláudia Stringari e Elizabeth Martins
19h Lançamento de livros: Sônia Barreto Guigui I Maria Amélia Dalvi No cangote do saci I Silvana Sampaio Lendas capixabas em versos
SERVIÇO
V Festival Capixaba de Literatura
Local: Centro Cultural Sesc Glória (Praça Costa Pereira, Centro de Vitória)
Data: de 4 a 9 de dezembro
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 3232-4750