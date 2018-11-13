História capixaba

Vitória recebe mostra em homenagem ao cineasta Orlando Bomfim Neto

Apresentações de filmagens restauradas, em alta definição, acontece de 22 a 28 de novembro, no Sesc Glória

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:48

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 13:48
Cena do documentário "Augusto Ruschi Guaianunbi", de Orlando Bomfim Netto: o documentário enfoca estudos científicos do pesquisador Augusto Ruschi na preservação da natureza, incluindo os beija-flores e orquídeas Crédito: Sesc Glória/Divulgação
De 22 a 28 de novembro, o Sesc Glória, no Centro de Vitória, vai sediar a mostra Imagens para a Liberdade, que compila vários trabalhos de Orlando Bomfim Neto, primeiro cineasta a registrar, sistematicamente a partir da década de 70, aspectos da cultura do Espírito Santo em documentários que hoje são considerados patrimônio histórico e da cinematografia capixaba. 
O projeto, idealizado e coordenado por Marcos Valério Guimarães, foi lançado a partir de um trabalho de digitalização, restauração e difusão da obra do cineasta capixaba. Para que fossem recuperadas as imagens, a equipe responsável digitalizou as cópias em 35mm e 16mm que estavam no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 
Além de Vitória, outras cidades capixabas e até de outros Estados devem receber a mostra. Na Capital, a abertura acontece no próximo dia 22 de novembro às 18h. No mesmo dia, às 20h, será feita a apresentação do projeto. Já no dia 24, às 19h30, o Sesc Glória sediará um debate em torno do tema "Imagens para a Liberdade". 
PROGRAMAÇÃO
SESSÃO 1  TERRITÓRIOS Livre
Tutti tutti buona gente, propriamente buona - 28'
O Bondinho de Santa Tereza - 28'
Em cartaz: 22/11, às 19h, 24/11, às 17h20, 25/11, às 12h e 27/11, às 18h20.
SESSÃO 2 - CULTURA POPULAR Livre
Canto para a liberdade  A Festa do Ticumbi - 20'
Mestre Pedro de Aurora, prá ficar menos custoso - 11'
Dos Reis Magos dos Tupiniquim - 10'
Casaca - 20'
Em cartaz: 23/11, às 12h; 24/11, às 18h30 e 27/11, às 19h30.
SESSÃO 3 - DA TERRA PARA A HISTÓRIA Livre
Augusto Ruschi Guaianunbi - 12'
Itaúnas Desastre Ecológico - 10'
Receita Artesanal - 15'
Dos Reis Magos dos Tupiniquim - 10'
Em cartaz: 23/11, às 19h30, 25/11, às 18h30 e 28/11, às 18h20.
SESSÃO 4 - MEMÓRIA Livre
Depoimento - 18'
Linhas Paralelas - 14'
História Oculta - 30'
Em cartaz: 23/11, às 18h20, 24/11, às 12h e 25/11, às 17h20.
SESSÃO ESPECIAL 1 - ACERVO CAPIXABA Livre
Tutti tutti buona gente, propriamente buona (28)
Mestre Pedro de Aurora, prá ficar menos custoso (11)
Canto para a liberdade  A Festa do Ticumbi (20)
Em cartaz: 27/11 às 12h e 28/11 às 13h
 
SESSÃO ESPECIAL 2 - ACERVO CAPIXABA Livre
O Bondinho de Santa Teresa (28)
Augusto Ruschi Guaianunbi (12)
Itaúnas Desastre Ecológico (9)
Dos Reis Magos dos Tupiniquim (10)
Em cartaz: 27/11 às 13h e 28/11 às 12h

