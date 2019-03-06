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TEATRO

Vitória recebe montagem de "A Pequena Sereia" em sessão única

Espetáculo estará em cartaz, neste domingo (10), no Sesc Glória

Publicado em 06 de Março de 2019 às 15:41

Publicado em 

06 mar 2019 às 15:41
06/03/2019 - Espetáculo A Pequena Sereia, da Dourado Produções Crédito: Luzivan Dourado
Uma aventura no fundo do mar promete movimentar o Centro Cultural Sesc Glória neste domingo (10), quando será apresentado o espetáculo “A Pequena Sereia”, baseado no conto de Hans Christian Andersen e com assinatura da Dourado Produções.
De acordo com a produção, esta será uma apresentação única e os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
A montagem destaca a história da sonhadora Ariel, uma adorável sereia, que vive com seu pai, o rei Tritão, no fundo do mar e é fascinada pela vida em terra firme, especialmente após salvar a vida de um belo príncipe. Mesmo ignorando os avisos dos seus amigos, a protagonista faz um acordo com a terrível bruxa dos mares, Úrsula, que, em troca da linda voz da pequena sereia, a transforma em humana.
Diego Oliveira e Ronny Stevens assinam a direção, adaptação e coreografias do espetáculo, que é uma excelente programação para toda a família. O elenco da peça é formado pelos atores atores Marcus Vinícius, Raquel Camata, Rafaela Conceição, Vitor Camilo, Fernando Elinyel, Ulisses di Paulino e Isabela Marchezi. 
Serviço
Peça A Pequena Sereia
Quando: 10/3 (domingo), às 17 h
Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia entrada)
Ponto de venda: bilheteria do Sesc Glória
Classificação livre

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