Vitória recebe montagem de "A Pequena Sereia" em sessão única

06/03/2019 - Espetáculo A Pequena Sereia, da Dourado Produções Crédito: Luzivan Dourado

Uma aventura no fundo do mar promete movimentar o Centro Cultural Sesc Glória neste domingo (10), quando será apresentado o espetáculo “A Pequena Sereia”, baseado no conto de Hans Christian Andersen e com assinatura da Dourado Produções.

De acordo com a produção, esta será uma apresentação única e os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A montagem destaca a história da sonhadora Ariel, uma adorável sereia, que vive com seu pai, o rei Tritão, no fundo do mar e é fascinada pela vida em terra firme, especialmente após salvar a vida de um belo príncipe. Mesmo ignorando os avisos dos seus amigos, a protagonista faz um acordo com a terrível bruxa dos mares, Úrsula, que, em troca da linda voz da pequena sereia, a transforma em humana.

Diego Oliveira e Ronny Stevens assinam a direção, adaptação e coreografias do espetáculo, que é uma excelente programação para toda a família. O elenco da peça é formado pelos atores atores Marcus Vinícius, Raquel Camata, Rafaela Conceição, Vitor Camilo, Fernando Elinyel, Ulisses di Paulino e Isabela Marchezi.

Serviço

Peça A Pequena Sereia

Quando: 10/3 (domingo), às 17 h

Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia entrada)

Ponto de venda: bilheteria do Sesc Glória