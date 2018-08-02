Vitória recebe festival de cinema italiano até o próximo dia 8

Fortunata é um dos filmes que serão exibidos no Cine Jardins Crédito: Divulgação

Pela primeira vez, Vitória recebe o festival 8 1/2 Festa do Cinema Italiano, que traz mais uma vez ao Brasil uma seleção ambiciosa e exclusiva, com as mais recentes produções italianas. A mostra começa nesta quinta-feira (2) e vai até a próxima quarta-feira (8) em 12 cidades brasileiras. Na Capital capixaba, os filmes serão exibidos no Cine Jardins.

Serão quase 300 obras em uma semana de exibição. Em Vitória, serão 11 longas, alguns que fizeram grande sucesso nos mais importantes festivais internacionais, como "Fortunata",de Sergio Castellitto, protagonizado por Jasmine Trinca, prêmio de Melhor Atriz na Mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes 2017; "Nico 1988", de Susanna Nicchiarelli, vencedor da Mostra Orizzonti, no Festival de Veneza 2017; e "Dogman", de Matteo Garrone, filme de grande impacto, aplaudido na competição do Festival de Cannes deste ano, que deu a Marcello Fonte a Palma de Ouro de Melhor Ator.

Não esquecemos o último filme correalizado por Vittorio Taviani, "Uma Questão Pessoal" (Una questione privata), baseado no livro de Beppe Fenoglio. "La Tenerezza" (A Ternura), intenso drama de Gianni Amelio, e "A Vida em Família" (La vita in comune), de Eduardo Winspeare, apresentado no último Festival de Veneza. Assim como "Emma" (Il Colore Nascosto Delle Cose), de Silvio Soldini, com uma notável interpretação de Valeria Golino no papel de uma deficiente visual.

SERVIÇO

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Quando: de 2 a 8 de agosto de 2018

Onde: Cine Jardins - SALA 2 (R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória

Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) - Podem adquirir os ingressos nas bilheterias dos cinemas ou nos sites: www.festadocinemaitaliano.com.br R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) - Podem adquirir os ingressos nas bilheterias dos cinemas ou nos sites: www.itaucinemas.com.br

PROGRAMAÇÃO:

2 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA)

15h: EMMA

17h10: A TERNURA

19h10: AQUI EM CASA TUDO BEM

21h15: FORTUNATA

3 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

15h: A TERNURA

17h10: MADE IN ITALY

19h15: A VIDA EM FAMÍLIA

21h15: DOGMAN

4 DE AGOSTO (SÁBADO)

15h15: POBRES MAS RICOS

17h: FORTUNATA

19h: AQUI EM CASA TUDO BEM

21h: A GAROTA NA NÉVOA

5 DE AGOSTO (DOMINGO)

15h10: EMMA

17h20: POBRES MAS RICOS

19h10: MADE IN ITALY

21h15: A VIDA EM FAMÍLIA

6 DE AGOSTO (SEGUNDA-FEIRA)

14h50: FORTUNATA

16h50: A GAROTA NA NÉVOA

19h20: UMA QUESTÃO PESSOAL

21h10: EMMA

7 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA)

15h15: POBRES MAS RICOS

17h10: AQUI EM CASA TUDO BEM

19h15: A TERNURA

21h15: NICO 1988

8 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)

14h50: A GAROTA NA NÉVOA

17h15: MADE IN ITALY

19h20: NICO 1988

21h15: UMA QUESTÃO PESSOAL

SINOPSES DOS FILMES

Cena do filme italiano DOGMAN Crédito: Divulgação





DOGMAN

Matteo Garrone

ITÁLIA // 2018 //100// OV// LEG.BR // 16 ANOS

Marcello é um homem franzino e tranquilo que trabalha em um modesto petshop na periferia de Roma. Mantém uma ambígua relação de submissão com Simone, um ex-boxeador que aterroriza o bairro inteiro. Mas após mais uma prepotência do violento amigo, Marcello planeja uma terrível vingança.

Baseado em uma das páginas das crônicas mais sangrentas do recente passado italiano, Dogman consegue tornar-se um inquietante retrato sobre a Itália dos dias de hoje, onde não existe a solidariedade e a lei vigente é a do mais forte. Palma de Ouro em Cannes pela magnífica interpretação de Marcello Fonte.

Cena do filme italiano EMMA (IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE) Crédito: Divulgação

EMMA (IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE)

Silvio Soldini

ITÁLIA // 2017 //115// OV// LEG.BR // 14 ANOS

Teo é um homem criativo, seguro de si, trabalha em uma grande agência de publicidade e vive rodeado de mulheres. Mas um dia conhece Emma, uma médica osteopata, que faz das suas limitações as suas melhores qualidades. Emma, que desde criança possui deficiência visual, utiliza os outros sentidos para interagir com o mundo à sua volta.

Uma história de amor única, tenra e original, onde os protagonistas aprendem a deixar-se conduzir em uma escuridão que não provoca medo. Apresentado no Festival de Veneza, o filme conta com uma grande atuação de Valeria Golino, em um papel exigente, mas perfeitamente interpretado.

A VIDA EM FAMÍLIA (LA VITA IN COMUNE) Crédito: Divulgação

A VIDA EM FAMÍLIA (LA VITA IN COMUNE)

Eduardo Winspeare

ITÁLIA // 2017 //110// OV// LEG.BR // 12 ANOS

Em Disperata, uma pequena cidade no sul da Itália, o melancólico Filippo Pisanelli se sente terrivelmente incompetente em seu papel de prefeito. Somente seu amor pela poesia e sua paixão pelas leituras que faz aos detentos da região dão algum alívio a seu estado de depressão. Na prisão, ele conhece Pati, um ladrão de galinhas também nascido em Disperata. O ladrão e seu irmão sonhavam em se tornar os chefes da máfia de Capo di Leuca, mas o encontro com a literatura muda tudo e uma amizade incomum surge entre os três, potencializando escolhas corajosas. Um dos filmes mais bem acolhidos no Festival de Veneza 2017.

Cena do filme italiano NICO, 1988 Crédito: Divulgação

NICO, 1988

Susanna Nicchiarelli

ITÁLIA // 2017 // 93// OV: Inglês/ Alemão/ Checo // LEG.BR // 14 ANOS

Vencedor da Mostra Orizzonti no Festival de Veneza, Nico, 1988 e uma cinebiografia musical sobre a ultima fase da vida de Nico, ícone feminino dos Velvet Underground e musa de Andy Warhol. O filme retrata a vocalista naquela que seria a sua ultima turnê solo, enquanto tenta restabelecer a relação com o filho e lidar com a sua dependência química e depressão.

Retratar uma figura tao icônica como a de Nico nao se previa tarefa facil, mas Susanna Nicchiarelli conseguiu um excelente resultado atraves de um filme onde o fragmento e mais importante do que a totalidade, onde o olhar cansado e desiludido de Trine Dyrholm, a maravilhosa atriz dinamarquesa que interpreta Nico, esconde mil historias que nao precisam ser contadas.

UMA QUESTÃO PESSOAL (UNA QUESTIONE PRIVATA) Crédito: Divulgação

UMA QUESTÃO PESSOAL (UNA QUESTIONE PRIVATA)

Paolo e Vittorio Taviani

ITÁLIA // 2017 // 84// LEG. BR // LEG.EN // 14 ANOS

1943, durante a guerra de libertação nas Langhe, as colinas do sul do Piemonte, o militar Milton encontra-se dividido entre a luta contra os nazi-fascistas, a amizade com os companheiros do exército e o seu amor clandestino por Fulvia.

Paolo e Vittorio Taviani confrontam uma das obras mais importantes da literatura italiana, Uma Questão Pessoal, de Beppe Fenoglio. Este filme atesta a longa militância inematográfica dos realizadores de Padre Padrone e de César Deve Morrer confirmando, simultaneamente, a juventude artística da dupla com uma obra de grande rigor filológico, mas capaz de surpreender o espectador.

Cena do filme italiano A CASA TUTTI BENE (AQUI EM CASA TUDO BEM) Crédito: Divulgação

A CASA TUTTI BENE (AQUI EM CASA TUDO BEM)

Gabriele Muccino

ITÁLIA // 2018 // 105// LEG. BR // 14 ANOS

São as bodas de ouro de Pietro e Alba, ocasião única para festejar convidando a família inteira para a maravilhosa Ilha de Ischia, em Nápoles.Música, comida e sorrisos acompanham este encontro, mas quando uma tempestade bloqueia o numeroso grupo na ilha, obrigando-os a compartilhar a casa, os rancores e as hipocrisias escondidas durante muitos anos emergem de forma imprevista.

Grande sucesso de bilheteria e com um elenco de grandes intérpretes, A casa tutti bene marca o regresso de Gabriele Muccino ao cinema italiano (À Procura da Felicidade, O Último Beijo) com um filme de grande impacto emotivo.

A GAROTA NA NÉVOA (LA RAGAZZA NELLA NEBBIA) Crédito: Laura Bianca/Divulgação

A GAROTA NA NÉVOA (LA RAGAZZA NELLA NEBBIA)

Donato Carrisi

ITÁLIA // 2017 // 127// LEG. BR // 14 ANOS

Uma adolescente desaparece em uma aldeia alpina do norte da Itália. Imediatamente, encontra-se um bode expiatório, um professor que chegou recentemente e de quem pouco se sabe. A primeira obra cinematográfica de Donato Carrisi, um dos escritores italianos de romances policiais mais conhecidos internacionalmente, A Garota na Névoa é um filme de grandes ambições com uma realização soberba e um elenco notável (Toni Servillo e Jean Reno).

A construção da intriga, cheia de surpresas, mistura-se com a crítica ao papel ambíguo desempenhado pelos meios de comunicação, envolvendo o espectador num conto pouco banal.

Cena do filme italiano FORTUNATA Crédito: Divulgação

FORTUNATA

Sergio Castellitto

ITÁLIA // 2017 // 103// LEG.BR // 16 ANOS // 16 ANOS

Fortunata tem uma vida atormentada, uma filha de oito anos e um casamento fracassado. Cabeleireira à domicilio, vive nos subúrbios e atravessa a cidade diariamente para tratar do cabelo de senhoras burguesas. Fortunata luta todos os dias com uma determinação feroz para realizar seu sonho: abrir o seu próprio salão e controlar o seu destino, conquistando a sua independência e o direito a felicidade.

Fortunata é uma incursão íntima e poderosa na Itália de hoje, que luta para chegar ao fim do mês e que, apesar das dificuldades, com seu voluntarismo, consegue manter a cabeça erguida. Um hino poético a fúria de viver, com Sergio Castellitto muito inspirado e uma combativa Jasmine Trinca, agraciada com o prêmio de Melhor Atriz no Un Certain Regard, do Festival de Cannes 2017.

Cena do filme italiano MADE IN ITALY Crédito: Divulgação

MADE IN ITALY

Luciano Ligabue

ITÁLIA // 2018 // 104 // LEG.BR // 14 ANOS

Riko é um homem com grandes virtudes, mas com pouca sorte, preso em um trabalho que não lhe permite manter a família e em luta contínua contra uma sociedade que não o representa. Mas Riko tem um recurso especial, seus amigos, com os quais enfrenta qualquer dificuldade.

Numa Itália onde a precariedade profissional e sentimental tornou-se normalidade, Luciano Ligabue, famosíssimo músico italiano, nos conta uma história de grande humanidade, onde os sentimentos das pessoas ecoam mais forte que tudo.

Cena do filme italiano LA TENEREZZA (A TERNURA) Crédito: Divulgação

LA TENEREZZA (A TERNURA)

Gianni Amelio

ITÁLIA // 2017 // 103 // LEG.BR // 14 ANOS

Lorenzo, um advogado aposentado que vive em Nápoles, é egoísta, incapaz de amar, e está brigado com os seus próprios filhos. De volta a casa depois de ter um ataque cardíaco, desenvolve uma inexplicável afeição pelos novos vizinhos, uma família que acabou de se mudar para a casa da frente.

A harmonia cresce entre as duas famílias até que um drama imprevisível perturba a existência de todos. Um melodrama sóbrio e implodido, atravessado por esmagadoras forças subterrâneas, capaz de explorar com atenção e intuito a complexidade dos sentimentos humanos. Gianni Amelio, um dos mais relevantes realizadores da sua geração (As Chaves de Casa, O Ladrão de Crianças) regressa com um filme magistral sobre a necessidade insubstituível da ternura que todos procuramos.

Cena do filme italiano POVERI MA RICCHI (POBRES, MAS RICOS) Crédito: Divulgação

POVERI MA RICCHI (POBRES, MAS RICOS)

Fausto Brizzi

ITÁLIA // 2016 // 90// LEG.BR // 12 ANOS

Os Tucci, uma família muito humilde de uma aldeia na região de Lazio, ganharam na loteria. Tornam-se bilionários e decidem ir para Milão, viver em um hotel 5 estrelas, para desfrutar da vida noturna e dos luxos. No entanto, começam a perceber que os tempos mudaram e que os ricos de hoje não são como os do passado: são discretos, ambientalistas, apoiam causas sociais e andam de bicicleta.

Baseada em uma comédia francesa de grande sucesso, Les Tuche, o filme revela o típico humor da comédia italiana, com atores competentes e diálogos espirituosos. Após o incrível sucesso, já existe uma continuação na Itália: Poveri ma ricchissimi.