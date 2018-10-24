Vitória recebe exposição sobre tecnologia e tendências futuras

Público é estimulado a interagir por meio de fotografias, obras multimídia e instalações que abordam a forma com que a sociedade se relaciona com a natureza e consome serviços Crédito: RIK SFERRA

Os museus de agora dialogam com as tecnologias e os saberes do nosso tempo. Mas, e o que está por vir? Com esse questionamento, o curador-chefe do Instituto Tomie Ohtake (SP), Paulo Miyada, montou a exposição Museu dos Futuros Possíveis, com visitação aberta na Sesi Arte Galeria, em Vitória, a partir desta quarta-feira (24).

As obras expostas são dos artistas Camila Sposati, Eduardo Kac, Gabriela Bilá, Pedro França e da dupla Gisela Motta e Leandro Lima. Os itens que compõem a mostra foram desenvolvido a partir de tecnologias que se transformaram significativamente nas últimas décadas. Graças às suas potências de adaptação e aperfeiçoamento, os indícios são de que tais tecnologias continuarão a se expandir.

Quando falamos em um evento sobre tecnologia e futuro, as pessoas pensam que vão encontrar um museu amplamente tecnológico, com telas e botões para serem apertados. E, na verdade, isso choca um pouco, porque é uma exposição com modelos tradicionais: temos fotografias, telas, realidade virtual, vídeos, coisas que vemos no cotidiano de hoje, diz a curadora-assistente da exposição, Carolina De Angelis, ao ressaltar que o questionamento é acerca da forma como a arte se vale para falar de futuro.

Vitória é a segunda cidade a receber a exposição, lançada em julho, em Brasília. A mostra ainda oferece mediadores para explicar as obras em libras a visitantes surdos.

TEMAS

Entre as questões abordadas, estão a relação do ser humano com a natureza e as pesquisas sobre comunicação. A exposição mostra, subjetivamente, que a forma de consumir serviços, se informar e se comunicar no futuro deve ser diferente de como acontece hoje.

Para Carolina, as obras reunidas possuem um grande potencial discursivo, que pode ser abordado de maneiras distintas pelos visitantes. Não são todas que têm caráter provocativo inerente, mas todas trazem questões que podem ser muito aprofundadas. Como quando um artista vai para um laboratório aprender com químicos como crescem os cristais. Assim, percebemos como conseguimos manipular a natureza, explica.

Museu dos Futuros Possíveis

Quando: desta quarta-feira (24) até o dia 20 de janeiro de 2019. Visitação de terça a sexta, das 10h às 18h. Sábado, domingo e feriados, das 10h às 16h.

Onde: Sesi Arte Galeria. Av. Nossa Senhora da Penha, 2053, Ed. Findes, Térreo, Santa Lúcia, Vitória.

Entrada gratuita.