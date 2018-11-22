Vitória recebe exposição de brinquedos produzidos em todo o país

Exposição no Sesc Glória, no Centro de Vitória, expõem brinquedos artesanais feitos em todo o Brasil Crédito: Sesc Glória/Divulgação

Até 16 de dezembro, o Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória sedia a "Exposição Brinquedos do Brasil: Invenções de Muitas Mãos". Na mostra, é possível constatar que o Brasil tem uma riqueza de brinquedos artesanais proporcional ao seu tamanho territorial.

Aberta ao público de todas as idades, a exposição é composta por mamulengos, brinquedos de miriti, brinquedos de lata, de folha de flandres, panelinhas de barro, bichinhos de balata, bonecas de pano, petecas de palha ou buriti e tantos outros brinquedos instigantes à imaginação infantil. Além da variedade de brinquedos, outro fator que chama a atenção é a diversidade de materiais, texturas, cores, cheiros e a especial qualidade de trazer fortemente marcas de quem os produziu.

. Crédito: Sesc Glória/Divulgação

VISITAÇÃO

A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 11h às 20h (exceto feriados). Aos sábados e domingos, das 11h às 19h. Grupos e escolas da rede pública e particular e instituições de ensino formal e não-formal interessadas em conhecer a mostra devem agendar a visita.

SERVIÇO

Exposição Brinquedos do Brasil: Invenções de Muitas Mãos

Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória)

Data: de 6 de novembro a 16 de dezembro, das 11h às 20h (terça a sexta-feira) e das 11h às 19h (sábados e domingos)

Ingressos: entrada franca