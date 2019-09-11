Vitória recebe exposição de bonsais com venda de mudas e entrada franca

Bonsai Crédito: Pixabay

Os capixabas apaixonados pelos famosos bonsais, popularmente conhecidos como árvores em miniatura, vão curtir bastante o fim de semana. Isto porque, na Capital, acontece uma exposição das plantas. No sábado (14) e domingo (15), das 9h às 17h, o Parque Botânico da Vale receberá, além da mostra, recreação infantil, oficinas de cuidados e estilização dos bonsais.

De acordo com a assessoria da Vale, cerca de 40 plantas estarão expostas no evento, entre elas um pinheiro negro de 36 anos. Os interessados em ter uma espécie podem visitar o espaço para comercialização de plantas.

Quem quiser participar da "Oficina de Jardinagem – Cuidados com Bonsai", deve se inscrever na administração do parque, que fica em Jardim Camburi. Serão disponibilizadas 20 vagas por horário. Confira abaixo a programação.

SERVIÇO

Exposição de Bonsai

Onde: Parque Botânico Vale (Av. Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória)

Quando: sábado e domingo, das 8h às 17h

Informações: (27) 3333-6200

PROGRAMAÇÃO PARA OS DOIS DIAS

Exposição de Bonsai

Horários: 9h às 17h

Local: Anfiteatro

Público alvo: Todos

Área de Comercialização de Plantas

Horários: 9h às 17h

Local: Área Verde

Público alvo: Todos

Demonstração – Estilização de Bonsai

Horários: 10h às 16h

Local: Anfiteatro

Público alvo: Todos

Recreação Infantil – Hora de Brincar

Horários: 10h às 12h e 14h às 16h

Local: Área Verde

Público alvo: Crianças

Oficina de Jardinagem – Cuidados com Bonsai

Horários: 15h

Local: Sala Pau Brasil

Público alvo: Maiores de 12 anos