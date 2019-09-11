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Vitória recebe exposição de bonsais com venda de mudas e entrada franca

Cerca de 40 plantas estarão expostas no evento que acontece no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 08:46

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 08:46

Bonsai Crédito: Pixabay
Os capixabas apaixonados pelos famosos bonsais, popularmente conhecidos como árvores em miniatura, vão curtir bastante o fim de semana. Isto porque, na Capital, acontece uma exposição das plantas. No sábado (14) e domingo (15), das 9h às 17h, o Parque Botânico da Vale receberá, além da mostra, recreação infantil, oficinas de cuidados e estilização dos bonsais.
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De acordo com a assessoria da Vale, cerca de 40 plantas estarão expostas no evento, entre elas um pinheiro negro de 36 anos. Os interessados em ter uma espécie podem visitar o espaço para comercialização de plantas.
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Quem quiser participar da "Oficina de Jardinagem – Cuidados com Bonsai", deve se inscrever na administração do parque, que fica em Jardim Camburi. Serão disponibilizadas 20 vagas por horário. Confira abaixo a programação.
SERVIÇO
Exposição de Bonsai
Onde: Parque Botânico Vale (Av. Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória)
Quando: sábado e domingo, das 8h às 17h
Informações: (27) 3333-6200
PROGRAMAÇÃO PARA OS DOIS DIAS
Exposição de Bonsai
Horários: 9h às 17h
Local: Anfiteatro
Público alvo: Todos
Área de Comercialização de Plantas
Horários: 9h às 17h
Local: Área Verde
Público alvo: Todos
Demonstração – Estilização de Bonsai
Horários: 10h às 16h
Local: Anfiteatro
Público alvo: Todos
Recreação Infantil – Hora de Brincar
Horários: 10h às 12h e 14h às 16h
Local: Área Verde
Público alvo: Crianças
Oficina de Jardinagem – Cuidados com Bonsai
Horários: 15h
Local: Sala Pau Brasil
Público alvo: Maiores de 12 anos
*Inscrições na Administração do Parque. 20 vagas por horário.

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