Vitória Moda cresce e se torna semana de moda em 2018

Desfile da Riviera Store no Vitória Moda 2017 Crédito: Clóvis Louzada/Divulgação

Em seu décimo primeiro ano, o Vitória Moda cresceu tanto que se tornou uma semana de moda capixaba e será realizado em três locais distintos: nos auditórios da Findes e do Sebrae, além do Centro de Convenções de Vitória. "Praia Urbana: Mar, Rua, Cores e Pessoas" será o tema do evento em 2018, que vai acontecer entre os dias 30 e 31 de julho e 01, 02, 03 e 04 de agosto.

"Com este tema, esperamos levar o clima da praia, do confortável e cotidiano não apenas para as passarelas, mas também para os espaços com interatividade e o clima praiano do capixaba", descreve o presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário, José Carlos Bergamin.

"Pretendemos levar públicos diferenciados para os locais em que acontece o evento neste ano. A abertura do Vitória Moda 2018 será no dia 30 com uma palestra no auditório da Findes", afirma o Presidente da Câmara Setorial da Indústria do Vestuário, José Carlos Bergamin.

Segundo ele, nos dias 31 de julho e 01 de agosto vão acontecer palestras de capacitação no Sebrae com nomes de peso do segmento de moda. Já nos dias 02, 03 e 04 de agosto, o evento vai para o Centro de Convenções de Vitória, onde acontecem os desfiles das marcas capixabas, o Salão Criativo e o Espaço Gourmet.

"O Salão Criativo tem a participação de empresas da cadeia produtiva da moda (ofícios da moda), economia criativa e artesanato (moda e iconografia) e tem curadoria de Jacqueline Chiabay, sendo um espaço muito atrativo para quem visita o evento, afirma Bergamin.

Mais novidades tomam conta do Vitória Moda 2018 como os lounges que as grifes capixabas - que vão desfilar - terão no evento, onde vão poder apresentar suas peças e receber os convidados no dia do seu desfile. Além disso, o evento ampliará o espaço gourmet com decoração temática, food trucks e DJ para animar o público.

PROGRAMAÇÃO VITÓRIA MODA ANO 11

Abertura

Dia: 30 de julho de 2018 (segunda-feira)

Local: Findes

Horário: 19h30

Palestras

Dia: 31 de julho de 2018 (terça-feira)

Local: Auditório do Sebrae, em Vitória

Horário: 19 horas

Palestras de capacitação

Dia: 01 de agosto 2018 (quarta)

Local: Auditório do Sebrae, em Vitória

Horário: 19 horas

Desfiles e Salão Criativo

Dias: 02,03 e 04 de agosto de 2018

Local: Centro de Convenções de Vitória  Santa Lúcia  Vitória  ES

Horário: 14h às 23h (02 e 03 de agosto) e das 11h às 20h (04 de agosto)

Entrada: Gratuita