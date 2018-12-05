Vitória e Vila Velha recebem mostra de mobilidade urbana e show

Depois do sul e das montanhas, o Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo, escolheu a cidade para refletir sobre mobilidade urbana no contexto da sustentabilidade através de mostras audiovisuais, painéis, performances, música e pedalada. Pra onde a gente se movimenta? Pra onde se movimenta a cidade? Estas são algumas das reflexões suscitadas pelas atividades da programação da #MoV.Cidade, primeira mostra de cinema e mobilidade urbana, que acontece gratuitamente nos dias 14 e 15 de dezembro, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, e na Curva da Sereia, em Vila Velha.
O evento é dividido em duas etapas: "Ciclos" e "Rua" que compreendem, respectivamente, atividades de painéis reflexivos e atividades artísticas. Reflexões e debates sobre a mobilidade urbana e suas dimensões marcam a etapa "Ciclos" que acontece na sexta-feira (14), a partir das 9h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário on-line disponível no site.
Já a etapa "Rua" será realizada no sábado (5), na Curva da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, a partir das 19h. Mas a programação começa logo cedo, às 8h, com uma pedalada que dará uma volta no Morro do Moreno. Duas performances acontecem no meio da tarde para depois, à noite, as nove produções serem exibidas na telona.
"Com seus sete municípios e extensa produção comercial, industrial e de prestação de serviços, a região da Grande Vitória atrai cada vez mais pessoas para ocupar seu território a procura de emprego e habitação. A partir da defesa da qualidade dos espaços urbanos para a convivência social, o projeto provoca uma reflexão sobre um modelo de transporte não mais baseado no automóvel, mas centrado no ser humano. Um modelo com foco na segurança, na boa convivência e na integração intermodal", explica o produtor Léo Alves.
SHOWS
Mas o evento vai além das mostras, debates e performances. Ainda no sábado (15), a partir das 20h30, o espaço vai virar uma grande festa. Quem inicia é a DJ Bonitona com sua Discocleta. Quem encerra o #MoV.Cidade é Gabriela Brown, que fará um show às 21h.
SERVIÇO
#MoV.Cidade
Quando: sexta (14) e sábado (15)
Onde:
Sexta: Auditório da Rede Gazeta - Rua Chafic Murad, 902, Monte Belo, Vitória
Sábado: Curva da Sereia, na orla da Praia da Costa, em Vila Velha
Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
CICLOS
14/12_SEXTA
Etapa de rodas de conversas, painéis e palestras do MoV.Cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário on-line disponível no site.
9h - VITÓRIA DO FUTURO: Antes e depois da bike Vitória (ES)
Com Luciano Rezende [prefeito de Vitória ES]
9h30 - SMART CITIES E O COMPARTILHAMENTO: Experiências nacionais e regionais
Com Renata Cruz Rabello (SP), Elias de Souza (SP), Antônio Marcus Carvalho (ES), Fernando Braga (ES) | Mediação: Luanna Esteves (ES)
16h - Bate papo: OLHAR A CIDADE ATRAVÉS DA BICICLETA - Visões femininas sobre a relação corpo, mente, cidade e movimentos.
Com Aline Cavalcante (SP), Pollyana Martins (ES), Dora Moreira (RJ), Eliana Kuster (ES) | Mediação: Luanna Esteves (ES)
RUA
15/12_SÁBADO
Etapa de atividades artísticas do MoV.Cidade. Contempla mostras audiovisuais, performance, pedalada e apresentações musicais.
8h - PEDALADA MOV.CIDADE: Volta Morro do Moreno
Concentração no Arco da Praia da Costa
17h - PERFORMANCE: Quantos passos valem uma caminhada?
De Geovanni Lima (ES)
17h40 - PERFORMANCE: Zona de Conforto/Zona de Confronto
De Shima (SP)
19h - MOSTRA "A ILHA"
20h30 - DISCOCLETA: com Dj Bonitona
Dora Moreira
21h - MOV.MÚSICA: Show com Gabriela Brown (ES)
CURTAS A SEREM EXIBIDOS
Do dia em que mudamos a rota, de Diego Nunes
(doc, 948, ES, 2018)
Pedal, de Ramon Zagotto
(Websérie, doc, 11, ES, 2014)
Ilhados, de Wayner Tristão e Lucas Bonini
(doc, 1322, ES, 2015)
A ilha, de Alê Camargo
(ani, 9, DF, 2008)
E, de Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti e Miguel Antunes Ramos
(doc, 17, SP, 2014)
Se essa rua, se essa rua, de Paula Vanina Cencig
(ani, 3, SP, 2016)
Disforia Urbana, de Lucas Simões
(doc, 12, PE, 2015)
Linear, de Amir Admoni
(ani, 6, SP, 2012)
Novas caravanas, de Rafael Bacelar e Rodolfo Gomes
(doc, 15, RJ, 2013)