Vitória e Vila Velha recebem mostra de mobilidade urbana e show

Curta Novas Caravanas será exibido na Mov.Cidade Crédito: Divulgação

Depois do sul e das montanhas, o Cine.Ema - Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo, escolheu a cidade para refletir sobre mobilidade urbana no contexto da sustentabilidade através de mostras audiovisuais, painéis, performances, música e pedalada. Pra onde a gente se movimenta? Pra onde se movimenta a cidade? Estas são algumas das reflexões suscitadas pelas atividades da programação da #MoV.Cidade, primeira mostra de cinema e mobilidade urbana, que acontece gratuitamente nos dias 14 e 15 de dezembro, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, e na Curva da Sereia, em Vila Velha.

O evento é dividido em duas etapas: "Ciclos" e "Rua" que compreendem, respectivamente, atividades de painéis reflexivos e atividades artísticas. Reflexões e debates sobre a mobilidade urbana e suas dimensões marcam a etapa "Ciclos" que acontece na sexta-feira (14), a partir das 9h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário on-line disponível no site.

Já a etapa "Rua" será realizada no sábado (5), na Curva da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, a partir das 19h. Mas a programação começa logo cedo, às 8h, com uma pedalada que dará uma volta no Morro do Moreno. Duas performances acontecem no meio da tarde para depois, à noite, as nove produções serem exibidas na telona.

"Com seus sete municípios e extensa produção comercial, industrial e de prestação de serviços, a região da Grande Vitória atrai cada vez mais pessoas para ocupar seu território a procura de emprego e habitação. A partir da defesa da qualidade dos espaços urbanos para a convivência social, o projeto provoca uma reflexão sobre um modelo de transporte não mais baseado no automóvel, mas centrado no ser humano. Um modelo com foco na segurança, na boa convivência e na integração intermodal", explica o produtor Léo Alves.

SHOWS

Mas o evento vai além das mostras, debates e performances. Ainda no sábado (15), a partir das 20h30, o espaço vai virar uma grande festa. Quem inicia é a DJ Bonitona com sua Discocleta. Quem encerra o #MoV.Cidade é Gabriela Brown, que fará um show às 21h.

SERVIÇO

#MoV.Cidade

Quando: sexta (14) e sábado (15)

Onde:

Sexta: Auditório da Rede Gazeta - Rua Chafic Murad, 902, Monte Belo, Vitória

Sábado: Curva da Sereia, na orla da Praia da Costa, em Vila Velha

Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

CICLOS

14/12_SEXTA

Etapa de rodas de conversas, painéis e palestras do MoV.Cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário on-line disponível no site

9h - VITÓRIA DO FUTURO: Antes e depois da bike Vitória (ES)

Com Luciano Rezende [prefeito de Vitória ES]

9h30 - SMART CITIES E O COMPARTILHAMENTO: Experiências nacionais e regionais

Com Renata Cruz Rabello (SP), Elias de Souza (SP), Antônio Marcus Carvalho (ES), Fernando Braga (ES) | Mediação: Luanna Esteves (ES)

16h - Bate papo: OLHAR A CIDADE ATRAVÉS DA BICICLETA - Visões femininas sobre a relação corpo, mente, cidade e movimentos.

Com Aline Cavalcante (SP), Pollyana Martins (ES), Dora Moreira (RJ), Eliana Kuster (ES) | Mediação: Luanna Esteves (ES)

RUA

15/12_SÁBADO

Etapa de atividades artísticas do MoV.Cidade. Contempla mostras audiovisuais, performance, pedalada e apresentações musicais.

8h - PEDALADA MOV.CIDADE: Volta Morro do Moreno

Concentração no Arco da Praia da Costa

17h - PERFORMANCE: Quantos passos valem uma caminhada?

De Geovanni Lima (ES)

17h40 - PERFORMANCE: Zona de Conforto/Zona de Confronto

De Shima (SP)

19h - MOSTRA "A ILHA"

20h30 - DISCOCLETA: com Dj Bonitona

Dora Moreira

21h - MOV.MÚSICA: Show com Gabriela Brown (ES)

CURTAS A SEREM EXIBIDOS

Do dia em que mudamos a rota, de Diego Nunes

(doc, 948, ES, 2018)

Pedal, de Ramon Zagotto

(Websérie, doc, 11, ES, 2014)

Ilhados, de Wayner Tristão e Lucas Bonini

(doc, 1322, ES, 2015)

A ilha, de Alê Camargo

(ani, 9, DF, 2008)

E, de Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti e Miguel Antunes Ramos

(doc, 17, SP, 2014)

Se essa rua, se essa rua, de Paula Vanina Cencig

(ani, 3, SP, 2016)

Disforia Urbana, de Lucas Simões

(doc, 12, PE, 2015)

Linear, de Amir Admoni

(ani, 6, SP, 2012)

Novas caravanas, de Rafael Bacelar e Rodolfo Gomes