Vitória é 6ª capital do Brasil em que mais vai ter pegação no carnaval

Nossa (amada) Vitória vive nos surpreendendo. Na época mais esperada do ano pelo bom brasileiro, é claro, não seria diferente. De acordo com uma pesquisa feita pelo Tinder - aplicativo de relacionamento -, a capital capixaba será a 6ª capital do Brasil em que haverá mais possibilidades de combinações entre casais. Isso significa que além de muito glitter, a folia no Espírito Santo será de amor.

"O Carnaval é a festa preferida dos brasileiros, principalmente pelo clima de alegria e diversão que predomina na folia. E essa energia boa, com certeza, rende ótimas oportunidades para conhecer novas pessoas. E é por isso que sempre observamos um aumento no uso do Tinder nessa época do ano", explica Andrea Iorio, Country Manager do Tinder para América Latina. Confira a lista completa das cidades em que mais terão chances de "matchs":