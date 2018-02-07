Vitória é 6ª capital do Brasil em que mais vai ter pegação no carnaval

Nossa (amada) Vitória vive nos surpreendendo. Na época mais esperada do ano pelo bom brasileiro, é claro, não seria diferente. De acordo com uma pesquisa feita pelo Tinder - aplicativo de relacionamento -, a capital capixaba será a 6ª capital do Brasil em que haverá mais possibilidades de combinações entre casais. Isso significa que além de muito glitter, a folia no Espírito Santo será de amor.
"O Carnaval é a festa preferida dos brasileiros, principalmente pelo clima de alegria e diversão que predomina na folia. E essa energia boa, com certeza, rende ótimas oportunidades para conhecer novas pessoas. E é por isso que sempre observamos um aumento no uso do Tinder nessa época do ano", explica Andrea Iorio, Country Manager do Tinder para América Latina. Confira a lista completa das cidades em que mais terão chances de "matchs":
1. Salvador, Bahia
2. Recife, Pernambuco
3. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
4. São Paulo, São Paulo
5. Belo Horizonte, Belo Horizonte
6. Vitória, Espírito Santo
7. Florianópolis, Santa Catarina
8. Manaus, no Amazonas
9. Natal, Rio Grande do Norte
10. Fortaleza, Ceará