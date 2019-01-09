Vitória divulga atrações de shows realizados em seis pontos da cidade

Vitória se tornará totalmente musical nos próximos finais de semana. A partir desta sexta-feira (11), estão agendados 32 shows gratuitos que vão ocorrer em sete pontos da cidade. A proposta é o Mar e Música ser itinerante e acontecer em locais como Santo Antônio, praia de Camburi, Centro Histórico, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Jardim Camburi e Ilha das Caieiras.
O ponto de partida será a praça Flora Maria Correia Vieira, na orla de Santo Antônio. A partir das 18h de sexta, Denisson Nunes, Felipe Pelissari e Elem Nara se apresentam gratuitamente para a população. Nos demais dias do finais de semana - 18 a 20 e 25 a 27 -, o evento percorre a Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha) e a praça Getúlio Vargas, no Centro.
"O Mar da Música abre a agenda cultural de Vitória. A programação de verão foi montada a partir de edital público, o que democratiza a escolha das atrações. Além disso, os shows percorrem a orla do município e apresentam a diversidade da produção musical da cidade", disse a secretária de Cultura em exercício, Leliane Khroling.
Confira abaixo a programação
Sexta-feira (11)
Shows: Denisson Nunes; Felipe Pelissari; Elem Nara
Horário: 18h
Onde: Praça Flora Maria Correia Vieira [Orla de Santo Antônio]
Sábado (12)
Shows: Run Over; Gabriela Brown; André Prando; e Pindorama, com Gustavo Txai
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]
Domingo (13)
Shows: Léo de Paula & Ekaterina Bessmertnova; Wanderson Lopes & Roger Rocha; Maicom Gomes; Transe
Horário: 10h
Onde: Praça Getúlio Vargas [Centro de Vitória]
Dia 18 de janeiro
Shows: Duas Cabeças; Lucas Zana; Herança Negra
Horário: 18h
Onde: Ilha do Boi [Praia da esquerda]
Dia 19 de janeiro
Shows: Renato Vervloet; Dan Abranches; Eliahu; Juliano Rabujah
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]
Dia 20 de janeiro
Shows: Paulo Borges; Chico Lessa; Tabacarana
Horário: 18h
Onde: Curva da Jurema
Dia 25 de janeiro
Shows: Zé Maria; Léo Norbim; Metteoro; Duo Mudo
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]
Dia 26 de janeiro
Shows: Rodrigo Novo; Jura Fernandes; Forró Bemtivi; Mr Dedus
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim Camburi]
Dia 27 de janeiro
Shows: Googha; Bárbara Greco; Jean da Viola
Horário: 18h
Onde: Rua Felicidade Correia dos Santos [Ilha das Caieiras]