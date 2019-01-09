Vitória divulga atrações de shows realizados em seis pontos da cidade

A cantora capixaba Gabriela Brown está na programação. Ela se apresenta neste sábado (12) Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielabrown

Vitória se tornará totalmente musical nos próximos finais de semana. A partir desta sexta-feira (11), estão agendados 32 shows gratuitos que vão ocorrer em sete pontos da cidade. A proposta é o Mar e Música ser itinerante e acontecer em locais como Santo Antônio, praia de Camburi, Centro Histórico, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Jardim Camburi e Ilha das Caieiras.

O ponto de partida será a praça Flora Maria Correia Vieira, na orla de Santo Antônio. A partir das 18h de sexta, Denisson Nunes, Felipe Pelissari e Elem Nara se apresentam gratuitamente para a população. Nos demais dias do finais de semana - 18 a 20 e 25 a 27 -, o evento percorre a Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha) e a praça Getúlio Vargas, no Centro.

"O Mar da Música abre a agenda cultural de Vitória. A programação de verão foi montada a partir de edital público, o que democratiza a escolha das atrações. Além disso, os shows percorrem a orla do município e apresentam a diversidade da produção musical da cidade", disse a secretária de Cultura em exercício, Leliane Khroling.

Confira abaixo a programação

Sexta-feira (11)

Shows: Denisson Nunes; Felipe Pelissari; Elem Nara

Horário: 18h

Onde: Praça Flora Maria Correia Vieira [Orla de Santo Antônio]

Sábado (12)

Shows: Run Over; Gabriela Brown; André Prando; e Pindorama, com Gustavo Txai

Horário: 18h

Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]

Domingo (13)

Shows: Léo de Paula & Ekaterina Bessmertnova; Wanderson Lopes & Roger Rocha; Maicom Gomes; Transe

Horário: 10h

Onde: Praça Getúlio Vargas [Centro de Vitória]

Dia 18 de janeiro

Shows: Duas Cabeças; Lucas Zana; Herança Negra

Horário: 18h

Onde: Ilha do Boi [Praia da esquerda]

Dia 19 de janeiro

Shows: Renato Vervloet; Dan Abranches; Eliahu; Juliano Rabujah

Horário: 18h

Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]

Dia 20 de janeiro

Shows: Paulo Borges; Chico Lessa; Tabacarana

Horário: 18h

Onde: Curva da Jurema

Dia 25 de janeiro

Shows: Zé Maria; Léo Norbim; Metteoro; Duo Mudo

Horário: 18h

Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]

Dia 26 de janeiro

Shows: Rodrigo Novo; Jura Fernandes; Forró Bemtivi; Mr Dedus

Horário: 18h

Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim Camburi]

Dia 27 de janeiro

Shows: Googha; Bárbara Greco; Jean da Viola

Horário: 18h