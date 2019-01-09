Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MAR E MÚSICA

Vitória divulga atrações de shows realizados em seis pontos da cidade

O ponto de partida para o Mar e Música será a praça Flora Maria Correia Vieira, na orla de Santo Antônio

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 17:37

Publicado em 

09 jan 2019 às 17:37
A cantora capixaba Gabriela Brown está na programação. Ela se apresenta neste sábado (12) Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielabrown
Vitória se tornará totalmente musical nos próximos finais de semana. A partir desta sexta-feira (11), estão agendados 32 shows gratuitos que vão ocorrer em sete pontos da cidade. A proposta é o Mar e Música ser itinerante e acontecer em locais como Santo Antônio, praia de Camburi, Centro Histórico, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Jardim Camburi e Ilha das Caieiras.
O ponto de partida será a praça Flora Maria Correia Vieira, na orla de Santo Antônio. A partir das 18h de sexta, Denisson Nunes, Felipe Pelissari e Elem Nara se apresentam gratuitamente para a população. Nos demais dias do finais de semana - 18 a 20 e 25 a 27 -, o evento percorre a Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha) e a praça Getúlio Vargas, no Centro.
>>> Do funk ao gospel, um guia de festas para curtir o verão no ES
"O Mar da Música abre a agenda cultural de Vitória. A programação de verão foi montada a partir de edital público, o que democratiza a escolha das atrações. Além disso, os shows percorrem a orla do município e apresentam a diversidade da produção musical da cidade", disse a secretária de Cultura em exercício, Leliane Khroling.
Confira abaixo a programação
Sexta-feira (11)
Shows: Denisson Nunes; Felipe Pelissari; Elem Nara
Horário: 18h
Onde: Praça Flora Maria Correia Vieira [Orla de Santo Antônio]
Sábado (12)
Shows: Run Over; Gabriela Brown; André Prando; e Pindorama, com Gustavo Txai
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]
Domingo (13)
Shows: Léo de Paula & Ekaterina Bessmertnova; Wanderson Lopes & Roger Rocha; Maicom Gomes; Transe
Horário: 10h
Onde: Praça Getúlio Vargas [Centro de Vitória]
Dia 18 de janeiro
Shows: Duas Cabeças; Lucas Zana; Herança Negra
Horário: 18h
Onde: Ilha do Boi [Praia da esquerda]
Dia 19 de janeiro
Shows: Renato Vervloet; Dan Abranches; Eliahu; Juliano Rabujah
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]
Dia 20 de janeiro
Shows: Paulo Borges; Chico Lessa; Tabacarana
Horário: 18h
Onde: Curva da Jurema
Dia 25 de janeiro
Shows: Zé Maria; Léo Norbim; Metteoro; Duo Mudo
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim da Penha]
Dia 26 de janeiro
Shows: Rodrigo Novo; Jura Fernandes; Forró Bemtivi; Mr Dedus
Horário: 18h
Onde: Praia de Camburi [Próximo ao SOE de Jardim Camburi]
Dia 27 de janeiro
Shows: Googha; Bárbara Greco; Jean da Viola
Horário: 18h
Onde: Rua Felicidade Correia dos Santos [Ilha das Caieiras]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Verão Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados