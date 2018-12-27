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Grafite e pintura mural

Vitória abre edital para artistas realizarem intervenções artísticas

Cada um dos 40 projetos que serão selecionados receberá R$ 50 mil

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 18:48
Intervenção cultural em espaço público de Vitória feito por meio de ação do projeto A Arte é Nossa, da Prefeitura de Vitória (PMV) Crédito: Fernanda Bellumat/PMV
Até o dia 22 de janeiro, os artistas que moram em Vitória podem se inscrever para o projeto A Arte é Nossa, da Prefeitura de Vitória (PMV). O edital publicado pelo órgão prevê financiamento para intervenções artísticas em diversos espaços da Capital. Os interessados devem ser capazes de realizar artes visuais nas linguagens "grafite" e "pintura mural". 
Segundo a PMV, as inscrições são exclusivamente pela internet e cada artista pode inscrever até três projetos, sendo que os selecionados deverão elaborar obras de, pelo menos, 500 metros quadrados. A cada projeto, o edital prevê investimento de R$ 50 mil. 
Dentre os locais que vão receber as intervenções estão avenida Jerônimo Monteiro (Centro), rua Horácio Dias dos Santos (Santo Antônio), avenida Paulino Muller (Jucutuquara), avenida Beira-Mar (Bento Ferreira), avenida Marechal Campos (Maruípe), rua Elias Tomasi Sobrinho (Santa Lúcia), avenida Fernando Ferrari (Goiabeiras), rua Felicidade Correia dos Santos (Ilha das Caieiras), entorno das praças Sagrada Família e Mário Elias da Silva (Jardim Camburi) e avenida Eugenílio Ramos (Jardim da Penha).
Outras informações podem ser obtidas na página dos editais da Cultura, pelos telefones (27) 3132-2080 e (27) 3132-2076 ou na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira.
GALERIA URBANA
A Arte é Nossa tem o objetivo de humanizar ambientes urbanos e espaços públicos diversos por meio de intervenções artísticas que democratizam a produção local. Além disso, é uma forma de os profissionais de Vitória terem a oportunidade de expor o próprio trabalho em espaços que vão além das galerias. 
De acordo com a PMV, desde 2013 foram realizadas mais de 20 ações em muros e espaços públicos da Capital por meio de parcerias com artistas da cidade ligados ao grafite, arte-relevo e a técnicas de mesma natureza. 

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