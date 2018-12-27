Vitória abre edital para artistas realizarem intervenções artísticas

Intervenção cultural em espaço público de Vitória feito por meio de ação do projeto A Arte é Nossa, da Prefeitura de Vitória (PMV) Crédito: Fernanda Bellumat/PMV

Até o dia 22 de janeiro, os artistas que moram em Vitória podem se inscrever para o projeto A Arte é Nossa, da Prefeitura de Vitória (PMV). O edital publicado pelo órgão prevê financiamento para intervenções artísticas em diversos espaços da Capital. Os interessados devem ser capazes de realizar artes visuais nas linguagens "grafite" e "pintura mural".

Segundo a PMV, as inscrições são exclusivamente pela internet e cada artista pode inscrever até três projetos, sendo que os selecionados deverão elaborar obras de, pelo menos, 500 metros quadrados. A cada projeto, o edital prevê investimento de R$ 50 mil.

Dentre os locais que vão receber as intervenções estão avenida Jerônimo Monteiro (Centro), rua Horácio Dias dos Santos (Santo Antônio), avenida Paulino Muller (Jucutuquara), avenida Beira-Mar (Bento Ferreira), avenida Marechal Campos (Maruípe), rua Elias Tomasi Sobrinho (Santa Lúcia), avenida Fernando Ferrari (Goiabeiras), rua Felicidade Correia dos Santos (Ilha das Caieiras), entorno das praças Sagrada Família e Mário Elias da Silva (Jardim Camburi) e avenida Eugenílio Ramos (Jardim da Penha).

Outras informações podem ser obtidas na página dos editais da Cultura, pelos telefones (27) 3132-2080 e (27) 3132-2076 ou na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira.

GALERIA URBANA

A Arte é Nossa tem o objetivo de humanizar ambientes urbanos e espaços públicos diversos por meio de intervenções artísticas que democratizam a produção local. Além disso, é uma forma de os profissionais de Vitória terem a oportunidade de expor o próprio trabalho em espaços que vão além das galerias.