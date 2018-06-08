Viradão Vitória: últimos dias para bandas e artistas se inscreverem

A 3ª Edição do Viradão Vitória já começa a tomar os moldes para acontecer nos dia 7 e 8 de setembro. Os artistas e bandas interessados em participar do evento deve ficar ligado. O edital da Prefeitura de Vitória que vai selecionar e premiar as atividades artísticas e culturais que irão compor a programação ainda está aberto e as inscrições vão até o dia 18.
O edital contempla 22 categorias que incluem teatro, circo, performances, dança e música. Agentes culturais e artistas podem fazer as inscrições, de segunda a sexta, das 12 às 18h, no Protocolo Geral da Prefeitura de Vitória, localizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927, Bento Ferreira. Serão aceitas inscrições de proponentes residentes na Capital, que atendam às normas, condições e especificações previstas no presente edital. Outras informações podem ser obtidas no telefone (27) 3132-2068.
VIRADA CULTURAL
Com a proposta de democratizar a cultura, usando espaços não tradicionais para promover a produção artística local, o Viradão Vitória leva uma série de atrações artísticas potencializando o corredor cultural do Centro Histórico.
Em duas edições, foram 48 horas de cultura, em que o teatro, a dança, a música, o cinema e ações de intervenção artístico-urbana, entre outras linguagens, tomaram conta das ruas e edificações da capital. Em cada uma delas, um público estimado em mais de 30 mil pessoas esteve presente.
"A arte é, por princípio, democrática. O que cabe ao poder público é manter essa ideia sempre acesa, difundi-la e executá-la daí os editais, que estendem essa ideia à participação dos atores culturais e dos artistas. A Virada Cultural, que acontecerá nos dia 7 e 8 de setembro, será fundamentada nessa ideia democrática, nesse paradigma que é, na verdade, a forma mais respeitosa tanto à arte quanto a quem a produz", disse o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó.
CONFIRA AS CATEGORIAS
Categoria 1 Banda de Congo;
Categoria 2 Circo;
Categoria 3 Dança;
Categoria 4 Dança Afro;
Categoria 5 Performance;
Categoria 6 Teatro;
Categoria 7 Teatro Infantil;
Categoria 8 DJ;
Categoria 9 Banda, conjunto ou grupo de música Pop, Pop-rock, Reggae, Samba-rock e/ou MPB;
Categoria 10 Banda, conjunto ou grupo de música instrumental (Jazz, Blues e Experimental);
Categoria 11 Banda, conjunto ou grupo de Samba;
Categoria 12 Banda de Seresta;
Categoria 13 Banda, conjunto ou grupo de novos talentos musicais;
Categoria 14 Banda, conjunto ou grupo de música infantil;
Categoria 15 Solo ou dupla de música Pop, Pop rock, Reggae, Samba-rock e/ou MPB;
Categoria 16 Solo ou Dupla de Rap e/ou Hip-Hop;
Categoria 17 Solo Instrumental de música Jazz, Blues, Experimental;
Categoria 18 Solo, dupla, trio ou quarteto de música Erudita/Clássica;
Categoria 19 Poesia;
Categoria 20 Sarau Poético;
Categoria 21 Mapeamento de Vídeo (Vídeo Mapping);
Categoria 22 Pintura Artística.