Vinte projetos vão colorir muros de bairros de periferia do ES

Selecionados devem apresentar documentação para receber os prêmios e iniciar as artes em bairros onde atua o projeto Ocupação Social

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 18:50 - Atualizado há 6 anos

Grafite de Starley Bonfim, um dos organizadores do festival Origraffes. O artista foi um dos selecionados no Edital Arte na Rua Crédito: Reprodução/Facebook

Vinte projetos foram selecionados para colorir os muros e espaços públicos no Espírito Santo. O resultado foi divulgado na última quinta-feira (1) com os nomes dos vencedores, que vão receber R$ 15 mil.

De acordo com o Edital 046/2018 - Arte na Rua, os selecionados tem até domingo, dia 11, (10 dias após a publicação do resultado) para apresentar os documentos exigidos pelo órgão. Com toda documentação comprovada, será realizada a assinatura do contrato para execução das artes nos muros.

Os aprovados devem realizar três painéis em grafite nos bairros a escolha dos próprios candidatos. Vale lembrar que a obra só é feita em muro com autorização prévia emitida pelos proprietários ou responsáveis pelos locais escolhidos.

O total de 60 painéis estarão distribuídos por bairros atendidos pelo Projeto Ocupação Social, localizados em nove municípios do Estado. Segundo o edital, os vencedores terão três meses para finalizar as artes.

De acordo com a Secult, o edital Arte de Rua é fruto de uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos (Sedh) e visa promover o reconhecimento, fortalecimento e incentivo das manifestações artísticas desenvolvidas pela sociedade civil em espaços públicos, contemplando a realização painéis em grafite.

CONFIRA OS SELECIONADOS

1) Miquéias Gonçalves Silva - Título do projeto: Formação de Rua - 99,3 pontos

2) Nicholas Marcos Duarte do Nascimento - Título do Projeto: Educação Ambiental: Graffiti, Meio

Ambiente e Cultura (Gramcult) - 96,1 pontos

3) Kelli Pereira Simoura - Título do projeto: Aqui eu sou, aqui pertenço - 96 pontos

4) Janio Evangelista Guimarães - Título do projeto: Grafitti , expressão e atitude - Boa Vista - 95,4 pontos

5) Starley Bonfim Silva - Título do projeto: Historiarte - 94,8 pontos

6) Rickson de Oliveira Corrêa - Título do projeto: Grafite da Hora - 93,9 pontos

7) Natanael Walace Pereira de Souza - Título do projeto: Coletivo ZIN – Trinca - 93,5 pontos

8) Lucivaldo Siqueira de Souza - Título do projeto: Criart Nos Muros (Preservação da Cultura Circense) - 93,3 pontos

9) Elaine Marques Pimentel - Título do projeto: Elas por elas - 93,1 pontos

10) Davi Nunes de Oliveira Neto - Título do projeto: Aviso - Arte das ruas - 93,1 pontos

11) José William Pinheiro do Carmo - Título do projeto: Projeto "Colorindo nosso Bairro" - São Torquato - 89,9 pontos

12) Agnes Sunderhus Pereira - Título do projeto: Boa Vista em Cores - 89,1 pontos

13) Victoria Helena das Candeias Alves de Aguiar - Título do projeto: Ritmo, poesia e tinta - 88,2

pontos

14) Ernauro Santos Feijó - Título do projeto: Castelo de Grafite - 87,2 pontos

15) Marismar da Silva Dias - Título do projeto: Vila das Cores - 84,9 pontos

16) Thiago Pereira dos Santos Ramos - Título do projeto: Grafite em Novo Horizonte - 77,8 pontos

17) Marcello Rosa da Costa - Título do projeto: Barramares de todas as Cores - 74,5 pontos

18) Antonio Vieira Sampaio - Título do projeto: Bairro Colorido - 72,7 pontos

19) Abnael de Jesus Santos - Título do projeto: Vila Velha Força Break - 70,4 pontos

20) Viviane Monteiro Nascimento - Título do projeto: Artes no Bairro - 69,3 pontos

