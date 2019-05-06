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Fazendo história

'Vingadores: Ultimato' desbanca Titanic e vira 2ª maior bilheteria

A maior bilheteria da história ainda é de 'Avatar', que chegou a US$ 2,78 bilhões; expectativa é de que sucesso da Marvel supere até esse valor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2019 às 12:32

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 12:32

Crédito: Disney/Divulgação
"Vingadores: Ultimato" estreou no dia 25 de abril e quebra recordes dia após dia. Agora, desbancou Titanic e conquistou o segundo lugar de maior bilheteria da história do cinema. Até agora, a Marvel já arrecadou algo em torno de US$ 2,18 bilhões, cerca de R$ 8,58 bilhões, superando Titanic, que tinha pouco menos do que Vingadores acumulado. 
De acordo com dados do Box Office Mojo, as previsões apontam que é só questão de tempo para "Vingadores: Ultimato" chegar ao número um do ranking. Segundo informações da Forbes, teria que haver uma queda brusca, de cerca de 75% em todas as semanas, para que o sucesso da Marvel não atingisse o top da lista. 
Esse sucesso, no entanto, está causando desconforto nos diretores: "Eu tenho de ser honesto. Estou quase frustrado que o filme tenha se saído tão bem, porque a questão das bilheterias está literalmente dominando o noticiário e essa não é parte mais interessante da história", disse
Anthony Russo
, em entrevista ao podcast ReelBlend. 

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