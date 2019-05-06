'Vingadores: Ultimato' desbanca Titanic e vira 2ª maior bilheteria

estreou no dia 25 de abril e quebra recordes dia após dia. Agora,e conquistou o segundo lugar de. Até agora, a Marvel já arrecadou algo em torno de US$ 2,18 bilhões, cerca de R$ 8,58 bilhões, superando Titanic, que tinha pouco menos do que Vingadores acumulado.

De acordo com dados do Box Office Mojo, as previsões apontam que é só questão de tempo para "Vingadores: Ultimato" chegar ao. Segundo informações da Forbes, teria que haver uma queda brusca, de cerca de 75% em todas as semanas, para que onão atingisse o top da lista.

Esse sucesso, no entanto, está causando desconforto nos diretores: "Eu tenho de ser honesto. Estou quase frustrado que o filme tenha se saído tão bem, porque a questão das bilheterias está literalmente dominando o noticiário e essa não é parte mais interessante da história", disse