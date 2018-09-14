Vila Velha terá encontro de carros antigos neste sábado (15)

Encontro de carros antigos no Boulevard Vila Velha Crédito: Michelle Sales/Divulgação

Quem gosta de conferir as relíquias automobilistas que fizeram sucesso no passado tem um compromisso marcado neste sábado (15), quando será realizado Encontro de Carros Antigos, no estacionamento do Boulevard Vila Velha, em Itaparica. O evento tem entrada gratuita.

Todo mês o nosso encontro é especial porque sempre aparecem carros novos e é um momento de confraternização entre os apaixonados por carros, diz o organizador do evento, Fernando Menezes.

Os apaixonados pelos possantes, que reinaram nas ruas do país e do mundo nas décadas de ouro dos designs clássicos dos veículos, poderão conferir modelos como uma Mercedes Benz 1972 Coupe 250C, Corcel 1976 duas portas, Opala Coupe 1974, fusca 1961, além de picapes da década 30, 60 e 70. Tudo começa a partir das 14 horas.

Uma programação que já faz parte do cronograma dos apaixonados por carros antigos, completa Fernando. E quem quiser levar miniaturas de veículos para casa pode aproveitar as vendas que acontecem próximo a exposição.

Picapes no encontro de carros antigos no Boulevard Vila Velha Crédito: Michelle Sales/Divulgação

OUTROS EVENTOS

Além do evento de carros, o Boulevard Vila Velha terá uma programação especial no fim de semana, com show de humor, teatro e até apresentação de escola de samba. O primeiro é o Humor na Praça, que reúne alguns amigos que criaram o Social do Jair, um show com a proposta de uma noite de humor informal, onde novos e antigos humoristas fazem suas observações do cotidiano com um tempo limite de 7 minutos cada um. O grupo que se apresenta nesta sexta-feira (14), na praça de alimentação no centro de compras, a partir das 21 horas.

No sábado (15), acontece a apresentação da escola campeã do Carnaval Capixaba, Mocidade Unida da Glória. Além disso, no domingo (16), o Teatro Clubinho estará com a peça Cantos, Contos e Mágicas"  Um lindo show de magia circense e humor, um número de stand up comedy para crianças e amantes do humor do circo e do teatro em todas as idades.

Serviço:

Encontro de Carros Antigos

Quando: sábado (15), a partir das 14h

Humor na Praça

Quando: sexta-feira (14), às 21h

Show da MUG

Quando: sábado (15), a partir das 18h

Teatrinho Infantil

Quando: domingo (16), a partir das 15h