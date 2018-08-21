Vila Velha terá 1ª Oktoberfest de graça em outubro

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referência italiana que Santa Teresa carrega, considerada até primeira cidade de imigração italiana do Brasil. Mas é justamente trazer isso para a Grande Vitória e turistas que pretende a primeira Oktoberfest que acontece na Prainha, em Vila Velha, com entrada franca nos dias 19, 20 e 21 de outubro. O Espírito Santo é berço de riquezas e mescla de culturas que vêm do mundo inteiro. No geral, essas manifestações acontecem mais onde o povo cultiva fielmente os hábitos daquela região - prova disso é a. Mas é justamente trazer isso para a Grande Vitória e turistas que pretende a primeira Oktoberfest que acontece na Prainha, em Vila Velha, com entrada franca nos dias 19, 20 e 21 de outubro.

De acordo com o produtor da Filipe Pontes, o evento caiu na graça dos brasileiros em várias partes do país, e por isso acredita que no Estado acontecerá o mesmo. Ele e o também produtor Breno Mozer viajaram por várias edições da festa Brasil afora e se inspiraram nas versões que deram mais certo para executarem a de Vila Velha. "Nós temos essas festas acontecendo mais em Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá... É uma forma de reviver essa cultura alemã e integrá-la à cidade, unindo shows a outras apresentações culturais, como danças folclóricas. Também teremos uma ilha de chope e outra de comidas típicas", afirma.

Breno destaca que o local da festa, na Prainha, será totalmente coberto até como parte da decoração do evento. Apesar de ser de graça também, existirá um controle de entrada e saída de pessoal e segurança particular, além de uma área kids. Nesse espaço, dividirão palco as bandas e grupos que farão as apresentações culturais. "Os grupos serão de bandas folclóricas germânicas e de marchinhas e músicas alemãs. Os shows serão variados e estamos finalizando os nomes que se apresentarão", completa.

"EVENTOS SÃO UM TERMÔMETRO"

A fala é do secretário de Cultura de Vila Velha, Luiz Felipe Azevedo, que esclarece: "Termômetro porque a partir desses eventos e do público que eles chamam é que nós vamos vendo os modelos que devemos seguir. Além disso, quanto mais gente procurar aquela determinada festa nos fará entender que eventos que tratem da mesma temática são bem-vindos". Segundo ele, a Prainha também foi escolhida estrategicamente para a Oktoberfest.

Vila Velha mantém seu calendário de eventos assim e também recebe novas propostas todas as semanas. A ideia é fazer com que a cidade sirva o capixaba com festas que lhe interessem Luiz Felipe Azevedo, secretário de Cultura de Vila Velha