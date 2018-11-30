Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LAZER E ARTE

Vila Velha: Rua das Artes terá duas edições em dezembro

No mês que o evento completa dois anos, ele será realizado nos dias 2 e 16
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 21:19

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 21:19

Edição da Rua das Artes realizada na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Divulgação
A Rua das Artes, que mistura artes plásticas, música e artesanato, completa dois anos neste mês. Para comemorar a data, a organização resolveu realizar o evento em dois domingos: dias 2 e 16 de dezembro.
Na edição deste domingo (2), a Rua das Artes será realizada na Prainha e com horário estendido, das 10h às 19h. Com natal como tema, o evento se torna uma ótima oportunidade de garantir aquele presente único ou quem sabe um enfeite para sua casa. Os empreendedores locais estão preparando peças para decoração natalina além de uma infinidade de sugestões de presentes.
Entre as opções a organização destaca as cerâmicas do ateliê Arte e Fogo, as telas das artistas plásticas Lea Bersot e Marlise Bravo, o crochê da Sylvia Vasconcelos e da Alê Artes, as bonecas de pano da Lea Fraga, bijuterias da Sereia Urbana Vitória e muito mais.
Para animar o evento cultural, serão realizados shows com o Grupo 3 elementos, a Banda de Congo Beatos de São Benedito. Para complementar o passeio, muitas delícias estarão disponíveis na praça da alimentação. Tapioca, Cheesecake, doces, casadinhos, pizzas, chup chup além de produtos locais como café, queijos, linguiças e doce de leite são as opções.
Literatura
A Academia de Letras de Vila Velha, parceira da Rua das Artes, recebe em sua sede o escritor Fábio Daflon que estará autografando seu mais recente livro Mar Raso. Os poemas falam sobre relacionamentos densos cheios de paixão, sobre as paixões da soberba e da corrupção, uma tentativa de traduzir o homem atual e o de sempre, com suas virtudes e vícios, erros e acertos no amor e na vida.
A Rua das Artes é um evento organizado por artistas de Vila Velha e conta com apoio da Prefeitura de Vila Velha, Governo do Estado e Sebrae.
Serviço:
Rua das Artes  Natal das Artes
Quando: domingo (2), das 10h às 19h
Onde: Rua 23 de Maio, Prainha, em Vila Velha
Atrações: Show de chorinho com o Grupo 3 Elementos, Banda de Congo Beatos de São Benedito e lançamento do livro de poemas Mar Raso, do escritor Fábio Daflon.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados