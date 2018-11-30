Vila Velha: Rua das Artes terá duas edições em dezembro

Edição da Rua das Artes realizada na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Divulgação

A Rua das Artes, que mistura artes plásticas, música e artesanato, completa dois anos neste mês. Para comemorar a data, a organização resolveu realizar o evento em dois domingos: dias 2 e 16 de dezembro.

Na edição deste domingo (2), a Rua das Artes será realizada na Prainha e com horário estendido, das 10h às 19h. Com natal como tema, o evento se torna uma ótima oportunidade de garantir aquele presente único ou quem sabe um enfeite para sua casa. Os empreendedores locais estão preparando peças para decoração natalina além de uma infinidade de sugestões de presentes.

Entre as opções a organização destaca as cerâmicas do ateliê Arte e Fogo, as telas das artistas plásticas Lea Bersot e Marlise Bravo, o crochê da Sylvia Vasconcelos e da Alê Artes, as bonecas de pano da Lea Fraga, bijuterias da Sereia Urbana Vitória e muito mais.

Para animar o evento cultural, serão realizados shows com o Grupo 3 elementos, a Banda de Congo Beatos de São Benedito. Para complementar o passeio, muitas delícias estarão disponíveis na praça da alimentação. Tapioca, Cheesecake, doces, casadinhos, pizzas, chup chup além de produtos locais como café, queijos, linguiças e doce de leite são as opções.

Literatura

A Academia de Letras de Vila Velha, parceira da Rua das Artes, recebe em sua sede o escritor Fábio Daflon que estará autografando seu mais recente livro Mar Raso. Os poemas falam sobre relacionamentos densos cheios de paixão, sobre as paixões da soberba e da corrupção, uma tentativa de traduzir o homem atual e o de sempre, com suas virtudes e vícios, erros e acertos no amor e na vida.

A Rua das Artes é um evento organizado por artistas de Vila Velha e conta com apoio da Prefeitura de Vila Velha, Governo do Estado e Sebrae.

Serviço:

Rua das Artes  Natal das Artes

Quando: domingo (2), das 10h às 19h

Onde: Rua 23 de Maio, Prainha, em Vila Velha