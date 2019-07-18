TEATRO

Vila Velha ganha um novo teatro em novembro

O espaço, que será inaugurado no Shopping Praia da Costa, contará com 650 lugares e deve trazer, além de montagens teatrais, shows musicais e espetáculos de dança

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:31 - Atualizado há 6 anos

Teatro, palco Crédito: Pixabay

Espaços já tradicionais na cena cultural do eixo Rio-São Paulo, o Espírito Santo vai ganhar o seu primeiro teatro em um shopping center até o final de novembro. O novo palco será inaugurado no terceiro piso do Shopping Praia da Costa, no setor L3, mesmo andar onde estão os cinemas da rede Kinoplex.

O teatro - ainda sem um nome oficial - deve ter cerca de 600 m², com capacidade para 650 lugares. De acordo com o centro comercial, a ideia é trazer uma programação diversificada, com peças de artistas do Estado e grandes montagens nacionais. Além de apresentações teatrais, o palco deve receber shows musicais e espetáculos de dança.

O shopping ainda não divulgou a atração que deve inaugurar o espaço e também não deu detalhes sobre a programação e periodicidade das peças - se os espetáculos farão temporadas, por exemplo. As obras de construção do espaço estão previstas para começar no final de julho.

Superintendente da Sá Cavalcante, administradora do Shopping Praia da costa, Luis Eugenio Correa acredita que o teatro possibilitará uma maior interação com a classe artística da cidade. "Será um grande incentivo à cultura e deve consolidar Vila Velha no cenário nacional, além de gerar empregos. A expectativa é que sejam criados 2,5 mil postos de trabalho”, acredita. Por falar em números, o projeto é ambicioso. Ao todo, devem ser gastos em torno de R$ 6 milhões.

No início da noite de quinta-feira (18), o perfil Partrick Ribeiro Produções publicou no Facebook que vai trabalhar em parceria com a Sá Cavalcante no teatro. Porém, também não deu detalhes sobre a programação ou a peça que vai estrear no espaço.

"A Patrick Ribeiro Produções e o Shopping Praia da Costa inauguram em breve o PRIMEIRO TEATRO dentro de um shopping no ES!!! O novo espaço ficará localizado no Piso L3 do shopping e será palco de eventos incríveis. Teremos música, dança, shows, palestras, entre outros! A inauguração está prevista para novembro e estamos super ansiosos", diz a postagem.

